金門醫療專機暫無除冰裝置 若航路結冰空總將支援

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）金門目前執行後送任務的醫療專機因沒有機翼除冰裝置，遭質疑飛安問題。金門縣衛生局表示，具除冰裝置航空器因主輪受損無法執行任務，已要求加速修復，期間若航路結冰將改由空勤總隊支援。

有讀者向媒體爆料指出，金門負責後送的醫療專機因主輪爆胎無法執行任務，而備援機出現沒有「機翼除冰裝置」問題。

金門縣衛生局透過文字表示，去年11月具除冰裝置的履約航空器因特殊狀況重落地，導致主輪受損，目前正進行維修中，衛生局已要求加速修復作業，以利儘速投入任務；衛生局也表示，後送作業須經過衛生福利部空中轉診審核中心審查，醫療專機才能起飛，該航空器修復期間，若遇有空中航路結冰情形，會改由空勤總隊支援。

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目前負責金門緊急醫療後送任務的業者安捷航空也透過文字說明，在飛安疑慮方面，依據法規規定，所有航機在起飛前，都要確認航路天氣預報，若航路有結冰可能，未安裝防除冰裝置飛機便不能起飛，所以不可能有飛安疑慮。

安捷也表示，該架輪胎破裂航空器預計2月底至3月初能完成修復並試航；此外，安捷將在3月引進1架同款新機，同樣配有防冰裝置，也將投入支援金門緊急後送任務行列，後續金門除合約要求提供的1架駐地專機外，另有2架備用機支援。（編輯：謝雅竹）1140222