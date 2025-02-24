弘光科大生獲助學金赴韓研習 盼突破逆境增加技能

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）弘光科技大學美髮造型設計系、化妝品應用系16名學生赴韓研習，美髮系學生林晏嵐單親的媽媽因病失明仍支持她學技術，林晏嵐半工半讀並獲助學金資助參加研習，盼突破環境限制增加技能。

弘光科大今天發布新聞稿，16名美髮造型設計系、化妝品應用系學生日前到韓國西京大學研習。帶隊的美髮系老師黃翠如表示，西京大學成立於1947年，是以培養專業技術為重點的綜合性大學，也是韓國化妝美容、美髮領域最負盛名的大學，較為熟知的韓星校友有張基龍、韓尚進、李章宇、全昭珉。

黃翠如指出，為期一個月的研習課程包含化妝設計、髮型設計、美容護理、美妝藝術、韓語教學、文化體驗，她觀察到16名學生學習都十分專注，在設計觀念上、技術上收獲很多。

美髮系二專2年級學生林晏嵐獲得深耕計畫弘愛築夢「海外研修」助學金資助參加研習。林晏嵐說，國小時單親的媽媽因病失明，仍竭盡全力支持她學跳舞、學技術，她半工半讀完成高職、二專學業，希望自己能突破環境限制，參加海外研習增進技能。

林晏嵐說，這趟收獲最多的是學到如何運用剪髮層次設計及搭配整髮工具，做出像韓劇女主角般輕盈的髮型。

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其他參加研習學生則獲得國際處所執行的深耕計畫「強化師生國際移動」項目補助。美髮系二技2年級學生陳宜婷、四技1年級學生吳家誼指出，髮型及化妝搭配是造型設計中相當重要的一環，除學習韓式髮型設計，還學到輕盈透亮韓式化妝技巧。

多名化妝品應用系學生分享，韓式化妝近年引領世界風潮，透過這次研習更能掌握韓式妝感，還學到髮型設計，可以做整體設計搭配。（編輯：張雅淨）1140224