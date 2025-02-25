熊本縣知事直航訪高 陳其邁：復航帶動觀光交流更順

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）日本熊本縣知事木村敬上任後首度率團訪問高雄，昨天搭乘2月初復航的高雄、熊本直航航線抵達，並拜會高雄市長陳其邁；陳其邁表示，2地復航帶動觀光契機，交流更順暢。

陳其邁表示，高雄、熊本直航航線重啟，如今高雄飛往熊本班機幾乎班班客滿，相信復航後，雙邊觀光、教育及產業等各方面交流將更迅速順暢。

陳其邁說，高雄與熊本不論是地震或颱風等災情，總是第一時間互相慰問、援助。陳其邁更憶起前2年拜訪熊本時，在熊本城天守閣遇到的台灣人比日本人還多，如今兩地復航也帶動觀光契機。

木村敬表示，首次訪高搭乘熊本直飛高雄的航班，真的非常方便，重啟直航不僅可促進熊本與高雄之間的交流，也加速熊本與台灣之間各項互動。

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木村敬並提及，台積電進駐熊本，期盼雙方未來針對相關領域的專業人才進行交流，並盼學習台灣推動科學園區的成功經驗。

陳其邁表示，相信台積電的投資能讓雙方發展更密切的跨國產學合作，一同建構台日半導體產業相互支援的供應鏈環境，以及高科技產業鏈協同合作，同時加速推展高雄與熊本間的經濟戰略夥伴關係。（編輯：陳仁華）1140225