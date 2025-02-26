加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮航3月起機上禁用行動電源 款式挑選、搭機攜帶注意事項一次看
首頁 / 地方

花蓮縣搜救犬汪汪隊 Fancy通過IRO高級評測

2025/2/26 12:58（2/26 13:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣消防局搜救犬Fancy參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，表現穩定順利通過高級評測。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月26日
花蓮縣消防局搜救犬Fancy參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，表現穩定順利通過高級評測。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮縣消防局搜救犬隊參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，Fancy順利通過高級評測，是隊上第2隻通過IRO高級認證的搜救犬，Wilson雖沒有通過評測，但表現穩定，將繼續接受強化訓練。

花蓮縣消防局特搜大隊搜救犬小組成軍3年，Fancy跟Hero是4歲拉布拉多犬，體型嬌小的Wilson是3歲的傑克羅素梗犬，3隻曾參與0403地震太魯閣砂卡礑搜救任務，表現亮眼。

Fancy跟Wilson這次參加台東縣消防局舉辦的IRO高級評測，由領犬員邱楷紘、曾景麟帶領參賽，測試搜救犬在真實災害情境中的反應能力、搜索技巧及服從性。

花蓮縣消防局指出，服從與敏捷度測試考驗搜救犬的基本指令服從能力，在複雜環境中的靈活度、是否能在高處行走、跨越障礙物、不怕噪音干擾等。搜索與定位測試則模擬地震或建築倒塌等災害現場，要求搜救犬在瓦礫堆中快速發現受困者，並以標準吠叫方式示警，幫助搜救人員精準定位目標。

Fancy在各項標準中皆達到國際高水準要求，順利通過IRO高級評測，Wilson未能通過評測，但仍展現平時訓練成果，未來將繼續精進搜救技能，再次挑戰高級評測。

google news透過 Google News追蹤中央社

花蓮縣消防局指出，目前搜救犬小組現役共3隻，Hero去年取得IRO高級認證，Fancy這次取得高級認證後，目前共有2隻高級及1隻中級的搜救量能。

花蓮縣消防局指出，每隻搜救犬自幼犬起接受數年的密集訓練，確保能在搜救任務裡迅速搜尋受困者，把握黃金救援時間，提高救援成功率，是任務中不可或缺的角色。（編輯：孫承武）1140226

#地震
#花蓮縣
#消防局
#搜救犬
#0403地震
花蓮縣消防局搜救犬Fancy在領犬員邱楷紘（左）帶領下，參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，順利通過高級評測。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月26日
花蓮縣消防局搜救犬Fancy在領犬員邱楷紘（左）帶領下，參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，順利通過高級評測。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月26日
花蓮縣消防局搜救犬Wilson參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，未能通過高級評測。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月26日
花蓮縣消防局搜救犬Wilson參加瓦礫搜救犬IRO評量測驗，未能通過高級評測。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 114年2月26日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

57
更多編輯台推薦新聞：