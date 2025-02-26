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中共無預警高雄外海劃設操演區 國防部嚴厲譴責
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世界海草日向下扎根 澎湖社區擴大海洋復育

2025/2/26 14:19（2/26 15:26 更新）
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農業部水試所26日在湖西鄉公所禮堂舉行「2025世界海草日－海草復育向下扎根」記者會，水產試驗所長張錦宜（中）、澎湖農漁局副局長陳銓汶（右2）、湖西鄉長陳振中（左2）與台灣橫濱八景島公司總經理手嶋一雄（左）等人出席。中央社 114年2月26日
農業部水試所26日在湖西鄉公所禮堂舉行「2025世界海草日－海草復育向下扎根」記者會，水產試驗所長張錦宜（中）、澎湖農漁局副局長陳銓汶（右2）、湖西鄉長陳振中（左2）與台灣橫濱八景島公司總經理手嶋一雄（左）等人出席。中央社 114年2月26日
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（中央社澎湖縣26日電）農業部水試所今天透過「2025世界海草日」活動，宣示「向下扎根」目標，彰顯保護海草床決心。澎湖通梁淺坪海域在103年種植60平方公尺海草，現今增長近50倍，大幅提高海洋生物多樣性。

第2屆「2025台灣世界海草日」（World Seagrass Day）活動今天在湖西鄉公所禮堂舉行，水產試驗所長張錦宜、澎湖縣農漁局副局長陳銓汶、湖西鄉長陳振中等人共同宣示今年以「向下扎根」為目標，以行動彰顯保護海草床的決心。

張錦宜表示，澎湖中心為國內最早投入海草床修復與保育單位，早在民國103年以改良海草移植「根狀莖法」，在通梁淺坪海域種植60平方公尺海草，現今海草已增長近50倍，足足有7個籃球場大。不僅增裕漁業資源，也提高海洋生物多樣性。尤其海草對海洋具有生態、供給、支持與調整等四大功能。透過澎湖成功經驗，水試所今年將移植至嘉南地區廢棄鹽田，防止海洋環境劣化。

水試所澎湖漁業生物研究中心表示，全球海草數量持續減少，每30分鐘1個足球場速度流失。聯合國在2020年將海草生態系統納入全球生物多樣性框架和生物多樣性公約（CBD），並將每年3月1日訂為世界海草日。

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澎湖地區繼去年率先發表「澎湖宣言」，先後在馬公重光及虎井等海域進行日草、單脈二藥草與卵葉鹽草等海草的種植修復，並協助縣府劃設重光及港子海域為復育海草保護區。今年以行動發表「向下扎根」，響應世界海草日。

為擴大海草復育效益，水試所今年將與「台灣橫濱八景島股份有限公司」（X park）合作辦理海草復育。透過公私協力，藉由水族館展示教育、棲息地走訪及親手種植海草植株推廣活動，提升大眾對海草等重要海洋棲地的認識與重視。（編輯：孫承武）1140226

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為擴大海草復育效益，農業部水試所將與台灣橫濱八景島股份有限公司（Xpark）合作，26日在澎湖舉辦記者會，X park總經理手嶋一雄（左2）出席，並與現場人員交流。中央社 114年2月26日
為擴大海草復育效益，農業部水試所將與台灣橫濱八景島股份有限公司（Xpark）合作，26日在澎湖舉辦記者會，X park總經理手嶋一雄（左2）出席，並與現場人員交流。中央社 114年2月26日
農業部水試所26日舉辦「2025世界海草日」活動，宣示「向下扎根」目標，水試所表示，海草對海洋具有生態、供給、支持與調整等四大功能，也有在馬公重光及虎井等海域進行日草、單脈二藥草與卵葉鹽草等海草的種植修復，以行動彰顯保護海草床的決心。中央社 114年2月26日
農業部水試所26日舉辦「2025世界海草日」活動，宣示「向下扎根」目標，水試所表示，海草對海洋具有生態、供給、支持與調整等四大功能，也有在馬公重光及虎井等海域進行日草、單脈二藥草與卵葉鹽草等海草的種植修復，以行動彰顯保護海草床的決心。中央社 114年2月26日
陳振中
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