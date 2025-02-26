北市發展遲緩早療補助加碼 6至18歲弱勢增1千元

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市社會局表示，早療補助年齡延伸再加碼，今年調升6至18歲發展遲緩兒少、低收入戶每人每月補助額度提高為新台幣6000元、中低收入戶4000元等。

北市社會局今天以新聞稿表示，雙薪小家庭已成為主流家庭組成，若家庭成員有發展遲緩狀況，對家庭來說是不輕的負擔。

社會局提供早期療育補助，設籍北市0至6歲未達就學年齡兒童，經醫院開具綜合報告書或疑似發展遲緩、發展遲緩證明書或領有身心障礙證明，就可以申請補助，使用於醫療或是訓練。

社會局說，補助額度原為非低收入戶每人每月最高補助3000元，低收入戶每人每月最高補助5000元，113年則各調升1000元，分別為4000元及6000元，近2年受益人數接近萬人，超過7萬人次接受補助。

社會局指出，然而療育需求不因年齡增長而停止，為協助有需求的弱勢兒少，6歲之後可以持續接受療育訓練，以及舒緩相關醫療費用負擔，自111年10月起於北市弱勢兒少醫療補助中，新增6歲至未滿18歲療育訓練費用。

社會局說，並自114年起，低收入戶每人每月補助額度提高為6000元；中低收入戶、領有北市緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少每人每月補助額度提高為4000元。近2年補助230人、519人次，持續滿足舒緩弱勢家庭延伸療育的需求。

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社會局指出，如果6至18歲還需早療，可能是家庭經濟有困難或是狀況比較嚴重，為幫助更需要的人，將資源及經費留給弱勢身分、罕病或領有重大傷病卡的兒少。

社會局長姚淑文說，社會局提供早療延伸至6到18歲療育訓練費補助，期待為這些處於過渡期的孩子提供堅實支持。北市6到18歲療育訓練費補助為全國年齡涵蓋率最廣；針對低收入戶補助也最高。當孩子進入新的學習階段，家長可利用補助資源，確保孩子在適應過程中獲得所需的幫助與照顧，讓孩子校園生活更順利。（編輯：李錫璋）1140226