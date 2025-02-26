林昀儒與民間基金會訪宜蘭公館國小 贊助桌球隊經費

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣26日電）財團法人宏道運動發展基金會今天在台灣桌球好手林昀儒帶領下，造訪宜蘭縣公館國小，並捐助新台幣10萬元贊助金，解決校方桌球隊經費短缺問題。

公館國小位處偏鄉，資源較匱乏，林昀儒為感謝他在國小時期，校方曾提供桌球練習，於是向宏道運動發展基金會提出贊助經費，希望可讓公館國小桌球隊學生有充裕的訓練資源。

宏道運動發展基金會董事長林鴻道答應捐助，今天在林昀儒帶領下，造訪公館國小，由基金會捐出10萬元。

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林昀儒受訪時說，從小的桌球路有很多貴人相助，不管是訓練或出國比賽都不用擔心；但他知道有很多學校或是家境不好的孩子可能對桌球很有熱情，卻因資源不足無法安心訓練，所以才向林鴻道提出贊助公館國小桌球隊的建議。

林昀儒今天也勉勵桌球隊學童，訓練一定辛苦，也會經歷很多挫折，更不可能每場比賽都贏，要從失敗中學習，而不是被失敗打倒。（編輯：郭諭儒）1140226