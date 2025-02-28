高市府4局處首長異動 35歲市長室專委林楷軒接青年局長

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高市府今天公布包括副秘書長、農業、毒防、青年等4局處首長人事異動。其中，青年局長由35歲市長室專門委員林楷軒接任，前秘書長陳盈秀接任毒防局長，這波人事於3月陸續到任。

高市府表示，此次人事異動以兼顧世代、鼓勵創新、希望強化團隊戰力為主；市長陳其邁期許新任首長為市民提供更好的服務，為市政全力以赴。

高市府新聞稿指出，青年局長由市長室專門委員林楷軒接任，林楷軒為政治大學法律學士、台灣大學法學碩士，在陳其邁擔任立委時任職國會法案助理，之後隨陳其邁進入市府擔任市長室專門委員，表現優秀。陳其邁期許他接掌青年局後能展現年輕人的創新想法與衝勁，協助推動高雄青年相關事務。

市府指出，副秘書長一職由經發局副局長王宏榮接任，王宏榮基層出身，歷任社會局、人事處、稅捐稽徵處、大樹區長、大寮區長及三民區長等職務；跨局處資歷豐富，勇於任事、善於溝通協調；自2016年任職經發局副局長至今已近9年，相當了解產業生態，對高雄產業升級轉型有很大貢獻。

高市府表示，農業局長由現任農糧署副署長姚志旺接任，姚志旺兼具中央及地方行政經驗，歷任屏東縣政府農業處長、農糧署南區分署長、農糧署副署長，任內開辦熱帶農業博覽會及農業大學，打造農產品牌、推動冷鏈系統、協助農產過剩及幫助農民應對天災侵襲。

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另外，毒防局長林瑩蓉因生涯規劃辭職，遺缺由市府前副秘書長陳盈秀接任。陳盈秀在公務生涯超過41年資歷，歷經阿蓮區長、小港區長、三民區長、民政局副局長、副秘書長，與地方互動良好，調和鼎鼐，曾協助鳳山車站鄰近住戶搬遷等。

市府期許陳盈秀接任毒防局長後，能持續發揮所長，發揮跨局處協調能力，加強相關局處與毒品防制工作合作，並持續推動設置里辦關懷站。（編輯：謝雅竹）1140228