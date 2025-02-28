加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
保護台灣關鍵技術 教育部禁與中國北京理工等7軍工大學交流
首頁 / 地方

台東追念228事件 民眾重返「和平古道」健走

2025/2/28 11:11（2/28 11:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東「二二八關懷協會」28日舉辦重返「和平古道」健走活動，當年228事件延燒到台東時，卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員從這條古道躲避到山區，免去一場嚴重衝突。 （民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月28日
台東「二二八關懷協會」28日舉辦重返「和平古道」健走活動，當年228事件延燒到台東時，卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員從這條古道躲避到山區，免去一場嚴重衝突。 （民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東「二二八關懷協會」今天舉辦重返「和平古道」健走，228事件延燒到台東時，卑南族頭目馬智禮機智安排台東縣政府公務員從這條古道躲避到山區，免去一場嚴重衝突。

這項紀念和平活動由台東「二二八關懷協會」舉辦，上午8時許300餘人在卑南鄉初鹿教會前集結，追念及禱告後啟程，進入初鹿後山的五里坡產業道路，走3公里的陡坡，再走6公里較平緩的山路，預計中午抵達延平鄉山區的上里派出所舊址，邊健行健身，邊遙想昔日殺戮氛圍中的和平互助。

這條連接卑南鄉初鹿村和延平鄉上里部落的古道，是1947年228事件時台東外省人的避難路線，被稱為「和平古道」。

「二二八關懷協會」理事長賴坤成帶頭走「和平古道」。他說，1947年的228事件，一連串屠殺、清算對於台灣社會影響至深且遠，全國各地都傳出傷亡，其中台東有1人死亡、18人受傷，死亡的是日治時期金崙公學校、也就是現在的賓茂國小，1名外省籍老師遭殺害，引發騷動。

他說，當時國民政府準備大軍鎮壓，激發民怨，官派的台東縣長謝真等30幾名外省籍官員在時任卑南鄉長的王登科及卑南族初鹿部落Yawan（總頭目）馬智禮的安排下協助躲到紅葉部落後方山區的Kamisatu（上里），避免了一場更大的流血事件。

google news透過 Google News追蹤中央社

參與健走的馬智禮孫子馬來盛說，228事件爆發，台東青年包圍縣長公館、車站等地，暴動一觸即發，祖父馬智禮則下令卑南族不得輕舉妄動，並且安排當時的首任官派縣長謝真和200多名政府官員、家屬，避難初鹿山區加以保護。

事件過後，馬智禮還陪著當時的國防部長白崇禧，全省來回奔波7次，化解原住民和國民政府軍之間的猜忌，使得國民政府不費一兵一卒，就安定了原住民社會。（編輯：謝雅竹）1140228

#228事件
#台東縣政府
#卑南鄉
#延平鄉
#馬智禮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

61
更多編輯台推薦新聞：