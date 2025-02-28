台中泰安櫻花季交通疏導管制 執勤女警成焦點

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）2025泰安櫻花季將邁入尾聲，台中市警察局派員進行交通疏導與管制，也在臉書專頁貼文宣導，有民眾留言表示，執勤女警人比花嬌，畫面太美了，直呼警花比櫻花更美。

228連假正值櫻花盛開時節，台中市后里區泰安派出所旁因種植大片櫻花樹，櫻花與日式派出所建物相映襯，讓泰安派出所有最美派出所之稱，每年吸引大批遊客前來賞花，台中市警察局也派員現場交通疏導、管制。

台中市警察局今天在臉書專頁（FACEBOOK）TCPB局長室貼文，宣導在連假期間賞花的民眾，配合現場交通疏導及管制，自行開車可由重劃東路、安眉路進場，往安眉路與福安路口離場，或是福興路進場，在福興路67-1號前迴轉離場。

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有民眾認為貼文附圖中，執勤警察與櫻花樹構成一幅美麗風景。有人留言「到底在拍櫻花還是拍帥警察、美女警察」，還有人說「2名警員的顏值太高，櫻花都被比下去了」，更有人提到，「根本是最美的風景」、「宛如偶像劇一般」。

台中市警察局表示，希望民眾賞花，可以依照現場員警的指示，配合交通疏導，遵守交通管制，維護良好賞花品質。（編輯：郭諭儒）1140228