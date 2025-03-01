六堆運動會一甲子傳揚客家精神 屏東內埔盛大開幕

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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）六堆運動會邁入一甲子，今天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園盛大開幕。本屆參賽選手不僅高達8000多人，更辦理輕旅行等活動帶領民眾認識六堆，行政院長卓榮泰等人到場勉勵。

第60屆六堆運動會以「飛耀六堆一甲子，內埔榮光續輝煌！」為主題，今天在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園盛大開幕，卓榮泰、客委會主委古秀妃、屏東縣長周春米及六堆12鄉區長等人到場為選手加油勉勵。

卓榮泰致詞表示，代表總統出席60屆六堆運動會向大家致意，是最具意義的一場活動；尤其進會場前先向忠勇公上香致意，學習到六堆客家忠義精神。六堆是個非常有意義的名詞，代表一個族群自我保衛家園，也是族群融合最佳寫照；六堆建堆已有超過300年歷史，運動會延續客家先民團結、保衛家鄉共同記憶，至今已一甲子時間、非常不容易，展現了六堆鄉親凝聚力與團結。

卓榮泰說，政府對於客家文化推動與保持用盡全力，今年也以新台幣11.8億元來擴大客庄創生環境營造，以及打造22處生活交流中心，希望繼續傳承客語文化，也希望客家藝文能持續發展。政府有23億元預算針對168項計畫，包括客家文化資產、紀念場域，聚落、景觀、自然景觀以及圖書館等，將協助地方保存客家文化融入共同生活中。

古秀妃表示，感謝後堆內埔鄉在此次運動會努力，號召新竹、苗栗、台東等各地客家鄉鎮參與，也邀請在地社團共襄盛舉。六堆運動會從日治時代起開始舉辦，雖中有間斷，但在各鄉區及中央共同努力下，規模越辦越大，展現六堆客家認同與團結，打造在地特色，將六堆精神世世代代傳承下去。

周春米說，今年特別的是在六堆紀念公園舉辦，謝謝客委會支持，去年在此辦理客家音樂節「狂客音樂祭」，後續更有客家圖書館、客家青年創業中心興建。客家精神令人敬佩，不僅是硬頸、勤儉耐勞，還有晴耕雨讀，所有能量是客家鄉親一起打拚而來。

內埔鄉長鍾慶鎮表示，此屆六堆運動會也邀請鄰近原住民鄉鎮、新住民共襄盛舉，呈現多元族群文化，活動期間也有特色產業攤位，不僅凝聚六堆各地情誼，更進一步推廣客家文化、歷史與產業。

今天開幕進場由在地美和科技大學、哈旗鼓文化藝術團及百人單車在現場展現「60」字樣，象徵第60屆六堆運動會正式開幕。

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客委會客家文化發展中心表示，聖火由六堆優秀運動員高舉進場，包括來自後堆內埔鄉競速溜冰選手郭立陽、排球選手林季儒、前堆長治鄉撐竿跳選手黃正琦、張品倢、前堆麟洛鄉軟網選手張昱帆以及來自右堆美濃區的田徑選手陳湘葳，隨著聖火火把將聖火台點燃，為開幕典禮帶入最高潮，也代表客家文化與發展的傳承。

客發中心提及，此屆六堆運動會除大眾所熟悉運動賽事外，更新增六堆客家獅爭霸戰及六堆猜謎遊戲猜猜樂等許多趣味競賽，另外也辦理後堆（內埔鄉）歷史遺跡輕旅行、六堆物產市集、選手之夜等活動帶領民眾認識六堆，體驗內埔鄉客家風情。（編輯：謝雅竹）1140301