基隆2088C上路 接台62線上國道到台北更省時

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）國道客運2088C路線今天上路，經孝東路站後接台62線往國道1號。立委林沛祥說，這條支線解決2088A上午尖峰時段客滿後需繞行基隆市區問題，可減少通勤時間，讓民眾更早到台北。

試辦3個月的2088C路線首班車，於凌晨5時45分從國立海洋科技博物館發車，與其他班次不同的是，經孝東路站後銜接上台62線快速公路，大幅縮短行駛時間。

國民黨立法委員林沛祥一早與大都會客運總經理李建文，及基隆市議員呂美玲、韓世昱、何淑萍等人，前往山海觀社區站了解搭乘情形。

林沛祥表示，許多民眾反映2088A行經社區「微笑台北」後客滿，但還是得繞行市區，這次他成功爭取2088C，這條路線作為2088的第3條支線能解決繞行市區問題，讓客滿班次直接駛上高速公路，減少通勤時間。

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林沛祥說，1個月後若運量充足或有增班需求，他將進一步協調爭取加開班次，希望能讓基隆通勤族有更順暢搭車體驗。

李建文指出，大都會客運將在6月陸續引進33輛電動公車，感謝林沛祥在中央大力爭取，除車輛妥善率會提升外，2088路線運量也會再提升，班次會更穩定，未來1個月內也將評估增班需求或行駛路線，盼能滿足基隆通勤族需求。（編輯：方沛清）1140303