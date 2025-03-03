雲林新建跨清水溪橋開工 橋面距河川高129公尺

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）雲林縣道149甲線因921地震受創嚴重而中斷，縣府爭取新建跨越清水溪橋，獲中央核定12.6億元，今天舉行開工典禮，預計117年7月完工，橋面距河川最高129公尺，是全國高差最大橋梁。

雲林縣交通工務局今天舉辦縣道149甲線新建跨清水溪橋工程開工祈福典禮，國民黨立委張嘉郡、雲林縣長張麗善等人盼工程如期如質完工。

張麗善表示，921大地震帶給古坑草嶺嚴重衝擊，不只路斷，觀光景點也遭到破壞，所以她上任後擬定草嶺風華再現三部曲計畫；第一部曲是149乙線4處髮夾彎，開放遊覽車通行；第二部曲修復中斷22年的縣道149甲線路段。

張麗善說，今天動工祈福為第三部曲，道路截彎取直，縮短草嶺、樟湖路程，讓大客車能夠省時的直接進入草嶺地區，經向中央爭取經費，核定新台幣12.6億元興建跨清水溪橋，預計117年7月2完工，期待順利達成草嶺風華再現的目標。

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雲林縣交通工務局長汪令堯說明，橋梁設計為雙塔式脊背橋，兼顧景觀功能，全長680公尺（主橋440公尺，兩側引道合計240公尺），河床到橋面高約129公尺，相當於43樓層高，為全國高差最大的橋梁，屆時在橋梁人行步道上散步，宛如漫步在雲端。

交通部公路局副局長林聰利指出，149甲線清水溪橋到外湖路段921地震嚴重毀損，後續又遇莫拉克颱風等數次風災、暴雨影響，歷屆立委包括張麗善、民進黨立委劉建國都要求修復改善，屆時完工後可大幅改善古坑草嶺聯外交通之不便，帶動地方觀光。（編輯：李錫璋）1140303