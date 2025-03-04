加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸嫌接機車太爛涉找人毆打司機 檢依殺人未遂送辦
首頁 / 地方

鼓山魚市場更名為新濱町海洋廚房 3/22開幕

2025/3/4 16:41（3/4 17:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
漢來物業接手高雄市鼓山魚市場經營，打造全新「新濱町海洋廚房」，15家日本知名餐飲品牌進駐，預計22日開幕。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月4日
漢來物業接手高雄市鼓山魚市場經營，打造全新「新濱町海洋廚房」，15家日本知名餐飲品牌進駐，預計22日開幕。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄4日電）漢來物業接手高雄市鼓山魚市場經營，打造「新濱町海洋廚房」，引進日本15家知名餐飲品牌，包括東京台場知名的BBQ品牌JAPAN燒烤、日乃屋咖哩及一幻拉麵等，預計22日開幕。

有「最美魚市場」稱號的鼓山魚市場2022年開幕，由南仁湖育樂公司營運，盛大開幕後人潮不斷減少，經多次調整仍未起色。高雄市海洋局去年與南仁湖育樂公司解約，改與漢來國際物業管理顧問股份有限公司簽約。

海洋局今天新聞稿表示，國揚集團旗下漢來物業打造全新「新濱町海洋廚房」，15家日本知名餐飲品牌，預計22日開幕。

海洋局表示，「新濱町海洋廚房」鄰近西子灣、棧貳庫形成串聯觀光熱點，昭和時代的新濱町二丁目10番地，曾是高雄首個現代化街區，見證了鼓山地區漁業的繁榮發展。除引進日本餐飲品牌外，也規劃戶外特色造景及搭配夕陽景緻，打造旅遊新亮點及約會勝地。

漢來物業表示，漢來物業代表簽約承接原鼓山魚市場商場，並聯合集團關係企業，委託佑神公司主導商場規劃、招商及營運，商場將命名為「新濱町海洋廚房」。

佑神公司總經理南野雄介表示，期盼新濱町海洋廚房的營運，能為鼓山、旗津一帶高流量的國內外觀光人潮互相引流，注入新的活力，活化地方發展動能，同時兼顧人文、地方特色及商業等多面向發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海洋局表示，鼓山魚市場曾是高雄市第一座現代化魚市場，位於車水馬龍的鼓山輪渡站旁，市府民國110年啟動「鼓山魚市場整建活化計畫」，保留漁業歷史痕跡下，拆除老舊危險建物，整理周邊環境，成果獲英國2023倫敦設計大獎（London Design Award）鉑金首獎肯定。

佑神公司也在「新濱町海洋廚房」臉書（Facebook）、Instgram等社群平台舉辦歡慶活動，將抽出10名粉絲，贈送百貨商品禮券、飯店住宿券等。（編輯：李淑華）1140304

#日本
#海洋局
#棧貳庫
#鼓山魚市場
#高雄市
#高雄市海洋局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：