鼓山魚市場更名為新濱町海洋廚房 3/22開幕

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）漢來物業接手高雄市鼓山魚市場經營，打造「新濱町海洋廚房」，引進日本15家知名餐飲品牌，包括東京台場知名的BBQ品牌JAPAN燒烤、日乃屋咖哩及一幻拉麵等，預計22日開幕。

有「最美魚市場」稱號的鼓山魚市場2022年開幕，由南仁湖育樂公司營運，盛大開幕後人潮不斷減少，經多次調整仍未起色。高雄市海洋局去年與南仁湖育樂公司解約，改與漢來國際物業管理顧問股份有限公司簽約。

海洋局今天新聞稿表示，國揚集團旗下漢來物業打造全新「新濱町海洋廚房」，15家日本知名餐飲品牌，預計22日開幕。

海洋局表示，「新濱町海洋廚房」鄰近西子灣、棧貳庫形成串聯觀光熱點，昭和時代的新濱町二丁目10番地，曾是高雄首個現代化街區，見證了鼓山地區漁業的繁榮發展。除引進日本餐飲品牌外，也規劃戶外特色造景及搭配夕陽景緻，打造旅遊新亮點及約會勝地。

漢來物業表示，漢來物業代表簽約承接原鼓山魚市場商場，並聯合集團關係企業，委託佑神公司主導商場規劃、招商及營運，商場將命名為「新濱町海洋廚房」。

佑神公司總經理南野雄介表示，期盼新濱町海洋廚房的營運，能為鼓山、旗津一帶高流量的國內外觀光人潮互相引流，注入新的活力，活化地方發展動能，同時兼顧人文、地方特色及商業等多面向發展。

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海洋局表示，鼓山魚市場曾是高雄市第一座現代化魚市場，位於車水馬龍的鼓山輪渡站旁，市府民國110年啟動「鼓山魚市場整建活化計畫」，保留漁業歷史痕跡下，拆除老舊危險建物，整理周邊環境，成果獲英國2023倫敦設計大獎（London Design Award）鉑金首獎肯定。

佑神公司也在「新濱町海洋廚房」臉書（Facebook）、Instgram等社群平台舉辦歡慶活動，將抽出10名粉絲，贈送百貨商品禮券、飯店住宿券等。（編輯：李淑華）1140304