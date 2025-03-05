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苗栗三義與連江東引締姐妹鄉 促進慢城觀光交流

2025/3/5 22:28（3/5 22:51 更新）
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連江縣東引鄉長林德建（右）5日率團前往苗栗縣三義鄉公所，與三義鄉長呂明忠（左）共同簽署締結姐妹鄉合作備忘錄，雙方將共推慢城運動的理念。圖為林德建致贈馬祖高梁酒。（連江縣政府提供）中央社記者黃旭昇連江縣傳真 114年3月5日
連江縣東引鄉長林德建（右）5日率團前往苗栗縣三義鄉公所，與三義鄉長呂明忠（左）共同簽署締結姐妹鄉合作備忘錄，雙方將共推慢城運動的理念。圖為林德建致贈馬祖高梁酒。（連江縣政府提供）中央社記者黃旭昇連江縣傳真 114年3月5日
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（中央社記者黃旭昇連江縣5日電）苗栗縣三義鄉與連江縣東引鄉，今天締結為姐妹鄉。連江縣府表示，雙方將針對文化、觀光與產業合作與交流，攜手推動永續發展，以及共推慢城運動的理念。

連江縣政府今天發布新聞表示，今天的締結姐妹鄉儀式，由東引鄉長林德建率團，前往三義鄉公所，與三義鄉長呂明忠共同簽署合作備忘錄。

連江縣府說，三義鄉於2016年通過國際慢城組織認證，長年推廣木雕藝術、客家文化與自然生態旅遊，成為台灣慢城的重要代表。

連江縣府說，東引鄉自2024年起推動慢城認證，已進入台灣慢城聯盟的審查階段，期望今年6月取得國際認證。雙方締結姐妹鄉鎮，象徵深化合作，共同推動慢城理念。

新聞稿說，在場見證的苗栗縣長鍾東錦表示，三義鄉是台灣慢城標竿之一，東引鄉擁有豐富的戰地文化與海洋景觀，彼此能共同推廣永續旅遊，為地方發展帶來更多可能性。三義鄉長呂明忠剛好是台灣慢城聯盟主席，由呂明忠輔導，應該事半功倍。

呂明忠說，三義鄉多年深耕慢城發展，這次與東引締結為姐妹鄉，不僅是兩地文化觀光交流的新契機，也希望分享經驗，協助東引成功獲得國際認證。

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連江縣政府秘書長張龍德與林德建都表示，與三義的交流，將有助於東引學習成功經驗，讓外界更認識馬祖的慢城潛力。透過合作，讓更多人認識離島東引的魅力。

慢城（Slow city）是創立於義大利的非營利「國際慢城組織」所提倡的生活概念，目標是減緩市鎮的生活節奏，通過減低空間運用和交通的流動，以提升生活質素。（編輯：李淑華）1140305

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