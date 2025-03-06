加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓空軍誤投炸彈毀民宅釀15傷 軍方：輸入座標錯誤
首頁 / 地方

高鐵延宜蘭公聽會台北場 轉乘與區域發展效益遭疑

2025/3/6 14:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北6日電）高鐵延宜蘭二階環評公聽會台北場，學者與居民認為就算高鐵到宜蘭，後續轉乘及沿線無法均衡發展仍是問題，北宜直鐵較有解；交通部指直鐵須拆除整排民宅，茲事體大。

高鐵延宜蘭二階環評公聽會台北場今在三重區民活動中心登場，交通部鐵道局表示，擴充既有鐵路運輸容量，滿足往返東部旅運需求，透過高鐵延伸宜蘭計畫，將宜蘭地區納入大台北通勤圈，花東地區納入環島鐵路一日生活圈。

鐵道局說，縮短旅運時間後，可提升民眾往返東部意願，促進東北角發展以及東部經濟發展，提升東部聯外軌道運輸容量及速度，改善東部一票難求問題，並引導台鐵樹林始發的部分列車調整至宜蘭始發，舒緩台鐵樹林至七堵瓶頸運輸壓力。

今天現場未見環團抗議，但多名登記發言民眾皆質疑高鐵延伸至宜蘭的必要性。文化大學大眾傳播學系兼任副教授謝國安表示，熱門觀光點如礁溪等沒有站，民眾就算搭高鐵到宜蘭還要轉乘去礁溪，不如自己開車。

謝國安建議增加台鐵量能搭配列車優化、帶動周邊發展效益，並表示鐵道局發出的問卷說有7成民眾支持高鐵延伸至宜蘭，但問卷數才800份，恐無法真正代表當地意見。

輔仁大學博物館學研究所教授林秋芳則表示，她出身礁溪，「直鐵聽了十幾年突然蹦一個高鐵出來」，北宜直鐵可以跟現有鐵路系統結合，若高鐵延伸至宜蘭等於在蘭陽平原上劃了一道疤，且應該在文化多元化概念下發展區域觀光，而非單點觀光。

南港區新富里長許睦燦則請命要拆除高鐵引道，前民進黨立委高嘉瑜、民進黨北市議員何孟樺也表示，南港如今發展已經完全不同，半導體人士看到高鐵引道會覺得不可思議，怎麼發展這麼好的地方會有如監獄般的高聳圍牆，好像把南港隔成兩個世界，希望鐵道局跟北市府及在地好好協調。

google news透過 Google News追蹤中央社

鐵道局回應，北宜直鐵對南港區的破壞其實最大，因為地底下的軌道只有2道，如果要地下化另增1軌，就必須拆除誠正國中那一整排的住宅區，也要跟台鐵、捷運等軌道配合，茲事體大，不是刻意拖延。

鐵道局並說，高鐵延伸宜蘭最主要是希望解決東部交通一票難求的問題，針對今天民眾與學者的意見都會帶回去研議。（編輯：張銘坤）1140306

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：