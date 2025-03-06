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河濱公園車阻遭糾正 新北：編號列管專人助通行

2025/3/6 15:46（3/6 16:11 更新）
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新北市河濱公園設置P型車阻，影響身障者通行權益，遭監察院糾正。新北市府高灘地工程管理處6日回應，設置符合無障礙通行需求設施，並兼顧公園管理。圖為行動不便者正通過P型車阻。（新北高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月6日
新北市河濱公園設置P型車阻，影響身障者通行權益，遭監察院糾正。新北市府高灘地工程管理處6日回應，設置符合無障礙通行需求設施，並兼顧公園管理。圖為行動不便者正通過P型車阻。（新北高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月6日
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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北6日電）新北市河濱公園設置P型車阻，影響身障者通行權益，遭監察院糾正。市府今天表示，已將車阻編號列管，並設50處專責保全協助身障民眾通行，也以科技執法代替實體車阻。

監察委員王幼玲、趙永清今天透過新聞稿表示，新北河濱公園設P型車阻，影響身障者通行權益，也未建立編號及列管，有違身心障礙者權利公約精神，與身心障礙者權益保障法規定，因此通過糾正。

市府高灘地工程管理處下午回應中央社記者詢問表示，設置符合無障礙通行需求設施，並兼顧公園管理，是全國普遍做法，以避免車輛進入公園，影響民眾休憩安全。

高灘處說，依監察院113年9月現場訪視建議，已經於各車阻增加編號列管，讓有通行需求民眾得以指出確切位置，加速專人服務時效。比起其他地方政府，新北設有50處專責保全協助身障民眾通行。

高灘處以新聞稿回應表示，河濱公園也設置17處計23支科技執法監視影像設備，代替實體車阻降低違規汽機車進入公園。經觀察，違規汽機車比例有下降趨勢。但希望中央補助基礎網路與電力、設備經費，加速推動友善通行環境。

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至於監察院新聞稿中提到「專人聯繫後有無人回應之情形」，市府說，應為其他縣市案例，新北市境內未曾接獲投訴，指稱聯繫電話無人接聽。

高灘處說，目前河濱公園友善無障礙電梯共14座，無障礙牽引道計11座，讓長者、孕婦、行動不便等有需求者，不用費力爬階梯或抬嬰兒車，就可以到河濱水岸散步休閒。（編輯：張銘坤）1140306

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新北市府高灘地工程管理處6日表示，目前河濱公園友善無障礙電梯共14座，提供行動不便等有需求者使用。（新北高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月6日
新北市府高灘地工程管理處6日表示，目前河濱公園友善無障礙電梯共14座，提供行動不便等有需求者使用。（新北高灘處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年3月6日
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