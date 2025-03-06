台中新光三越氣爆後開放員工入館 733人完成取物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中新光三越發生氣爆後全館封鎖中，直到1日起至6日才開放專櫃人員入內取回私人物品。業者今天表示，這項作業今天順利完成，共有733人完成私人物品領取作業。

新光三越公關協理張家齊下午接受媒體聯訪時指出，從3月1日到3月6日展開的專櫃人員入館領取私人物品作業今天順利完成，共有733名人員完成私人物品領取作業，除專櫃人員的私人物品，還有顧客遺留的物品也都代為領取完成。

台中新光三越2月13日氣爆造成重大傷亡，目前還有傷者住院治療中。張家齊表示，公司持續對傷者關懷及聯絡，包括已返回澳門的2歲女童，還有在台中林新醫院住院的顏姓保全。

民政局日前曾發布新聞稿說明隻身一人住院沒有家人陪伴的顏姓保全訊息，南屯區公所除不定時電話關懷，每天也會向醫院社服室了解復健情況及生活所需，4日得知顏姓保全想念拿鐵咖啡的味道，南屯區長林秋萬還親自送上拿鐵咖啡。

對於顏姓保全的照顧問題，張家齊表示，公司都有請看護照顧顏姓保全的飲食及起居，也有專人按時聯絡關心。在2月28日以前每天都有專人關懷，之後專人也至少2天聯絡關懷1次。

透過 Google News 追蹤中央社

至於何時開放廠商進入取回留在館內的貨品，張家齊指出，在完成私人物品領取作業後，將會加速後續流程盡速讓廠商取出貨品。

為了短期安置人員，台中新光三越開設第二賣場，目前設在林酒店的服務據點以美妝品為主。張家齊說，共有13個化妝品牌在此據點，服務方式採預約制，以服務主顧客，現場沒有販售商品，如要採購需透過雲端下單。（編輯：戴光育）1140306