台南113年圖書借閱逾1100萬冊數 漫畫最受歡迎

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市立圖書館今天公布民國113年全市45間圖書館閱讀調查；統計顯示，總借閱冊數逾1100萬，借閱次數最高前3名全是漫畫，以「如果歷史是一群喵」系列居冠。

台南市立圖書館統計去年全市45間圖書館閱讀調查，分為總類、哲學類、宗教類、科學類、應用科學類、社會科學類、史地類、世界史地類、語言文學類、藝術類等10大類。

在10大類中，借閱次數最高前3名，分別是史地類「如果歷史是一群喵」系列7684次、科學類「哆啦A夢科學任意門」系列6002次、宗教類「血型小將ABO」系列5221次，全是漫畫。

市圖今天指出，去年全市借閱冊數1152萬冊，人均借閱冊數6.2冊，較前一年成長6.8%；女性讀者比男性讀者借閱量高，男女借閱冊數比例4:6；35歲至54歲讀者是主要閱讀族群，借閱數約占45%，其次是0歲至11歲學童，約占24%，反映現代家庭對教育投入的重視。

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在借閱書籍類別方面，語言文學類是台南市民的最愛，年借閱量512萬冊，占整體44.5%。「百鬼夜行」系列以日本妖怪文化經典為題，將鬼神藉由宗教、生活出現於繪卷，受到讀者青睞，借閱次數2693次。

此外，113年電子書借閱冊數66萬7059冊，較112年增加近67%，前5名分別是「蛤蟆先生去看心理師」、「原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則」、「不便利的便利店」、「被討厭的勇氣:自我啟發之父『阿德勒』的教導」及「窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學」。（編輯：謝雅竹）1140307