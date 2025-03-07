罷團邀曹興誠花蓮宣講 國民黨部籲理性討論

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）罷傅團體「微光花蓮」今天在花蓮市石來運轉廣場展開罷免二階活動，主要領銜人曹興誠說，罷免國民黨立委傅崐萁是重中之重；國民黨花蓮縣黨部呼籲回歸理性討論。

傅崐萁花蓮服務處表示，不會對此回應。國民黨花蓮縣黨部則發布新聞稿表示，對於任何試圖挑起對立、分化社會的行為，深感遺憾，並呼籲回歸理性討論，共同關注地方建設與發展。

欲罷免傅崐萁的團體「微光花蓮」今天晚間邀請聯電前董事長曹興誠、民進黨籍立委沈伯洋、網紅八炯和閩南狼等人宣講，同時在花蓮東大門夜市對面的「石來運轉」廣場搭起簡易棚架、桌椅，供民眾簽署連署書，吸引數百人聚集，警方也動員交管、維護秩序。

曹興誠表示，這是花蓮最後一次機會，一定要把握住，罷免花蓮的傅崐萁是全台重要指標，「因為傅崐萁是帶頭顛覆國家的首惡」。

有關花蓮退休教師葉春蓮日前「嗆聲」傅崐萁遭架離出場，連日來引發各界討論。曹興誠說，明天會和葉春蓮碰面，對她的行為表示敬意，「葉老師事件當然會帶動大罷免的風潮」，代表大家的覺醒，連不關心政治的人都出來，大家一定要把握機會，否則後悔來不及。

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沈伯洋表示，傅崐萁去年帶了多名立委到訪中國，還有傅崐萁在香港說自己代表中央政府，這才是最危險的地方，若傅崐萁帶了過半的立委，代表過半民意去簽署和平協議，台灣會變成什麼樣子，「他把國家、花蓮置於險境」。

國民黨花蓮縣黨部回應指出，傅崐萁不論是擔任花蓮縣長還是區域立委，始終將花蓮的發展視為首要任務，為花蓮爭取資源。花蓮的發展需要團結合作，而非無謂的政治內耗。呼籲所有關心花蓮的人，不應讓惡意政治操作影響地方發展，而是應該攜手合作，共同努力讓花蓮更好。（編輯：黃名璽）1140307

聯電創辦人曹興誠（前右）7日晚間現身花蓮，為在地罷免團體活動進行宣講，會後也和現場民眾互動合影。中央社記者李先鳳攝 114年3月7日