中部罷團台中造勢 曹興誠籲一起打擊詐騙

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（中央社記者蘇木春台中9日電）中部多個罷免團體今天共同舉辦造勢大會，聯電前董事長曹興誠與會時表示，罷免是要維持尊嚴，讓世界知道台灣人願意站出來維護自由民主與主權，「要一起站出來打擊詐騙」。

國民黨台中市黨部主委顏文正告訴中央社記者，尊重公民團體舉辦造勢活動並提出訴求。

台中、彰化與雲林多個欲罷免國民黨立委的公民團體，今天在台中市北區台中公園內集結舉辦活動，邀請曹興誠、網紅八炯、「閩南狼」陳柏源、中華保台反共復國黨主席程凱力、反共台商代表等人出席。

曹興誠致詞時表示，這次大罷免他一直主張「藍綠要重新定義，反共就是藍、保衛台灣就是綠」，每個人站出來是代表良知、打擊詐騙。

曹興誠說，罷免是要維持尊嚴，讓世界知道台灣人願意站出來維護自己的自由民主與主權，「我們手上的牌就是手中這張票」，用票把藍白立委、中共滲透台灣的「特洛伊木馬」罷掉，讓全世界知道跟中共不是一國的。

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他呼籲放掉藍綠對抗的意識，一起反共保台、藍綠大團結，「罷免這些詐騙犯」。

公民團體也在現場設置連署攤位供民眾填寫連署書，現場還有反攻大陸歌曲演唱、全民開講等活動。（編輯：黃名璽）1140309

台中、彰化與雲林多個罷免立委的公民團體9日在台中市北區的公園內集結造勢，吸引支持者到場。中央社記者蘇木春攝 114年3月9日