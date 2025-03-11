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新北：113年逾千件違規廣告 共罰7278萬元

2025/3/11 12:07（3/11 12:11 更新）
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新北市衛生局副局長馬景野（圖）表示，113年食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告稽查共有1061件，罰鍰總額達新台幣7278萬餘元。中央社記者王鴻國攝 114年3月11日
新北市衛生局副局長馬景野（圖）表示，113年食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告稽查共有1061件，罰鍰總額達新台幣7278萬餘元。中央社記者王鴻國攝 114年3月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）新北市衛生局今天公布民國113年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告共1061件，罰鍰總額達新台幣7278萬餘元。違規產品屬性以食品占大宗，其次為化粧品。

衛生局副局長馬景野今天在記者會表示，113年裁罰轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材違規廣告共1061件，其中以食品類751件占71%最高，其次為化粧品類246件占23%，藥品醫療器材類64件占6%。

他表示，違規廣告刊登媒體以網路814件、77%最多，其次分別為電視頻道211件、平面媒體26件，顯示隨著電子商務興起，消費者逐漸從實體店面轉向線上購物，間接促使網路和電視中違規廣告比例上升。

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他表示，統計違規食品廣告以宣稱「減肥瘦身」「改善肌膚」及「提升免疫力、抗癌」等誇大療效方式誤導消費者；化粧品廣告以宣稱「除皺」「生髮」「抗痘消炎」為主；藥品及醫療器材則以廣告未申請核准即刊登、非具藥（醫療器材）商資格刊登廣告為多。

他表示，衛生局會要求廠商改善廣告，否則將加強稽查，同時提醒民眾消費時要注意食品及化粧品皆不具醫療效能，廠商常以偽科學實驗、醒目看板及背景提示、強調局部特寫畫面、使用者分享心得及使用前後對比等手法，來誘騙民眾消費，購買前務必小心。（編輯：方沛清）1140311

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