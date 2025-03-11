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雲林口湖盼去化3千公噸垃圾山 誓師落實分類

2025/3/11 15:07（3/11 16:21 更新）
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雲林縣口湖鄉因未落實垃圾分類且有重大違規，遭焚化廠禁運7天，口湖鄉長李龍飛（前中）和口湖鄉代會主席王溪邊（前左2）等人11日開誓師大會，呼籲民眾垃圾不落地、做好垃圾分類，同時展開為期3個月的全面破袋稽查。中央社記者姜宜菁攝 114年3月11日
雲林縣口湖鄉因未落實垃圾分類且有重大違規，遭焚化廠禁運7天，口湖鄉長李龍飛（前中）和口湖鄉代會主席王溪邊（前左2）等人11日開誓師大會，呼籲民眾垃圾不落地、做好垃圾分類，同時展開為期3個月的全面破袋稽查。中央社記者姜宜菁攝 114年3月11日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣口湖鄉因未落實垃圾分類且有重大違規，遭焚化廠禁運7天，口湖鄉長李龍飛和口湖鄉民代表會今天開誓師大會，展開3個月全面破袋稽查，盼今年可去化3000公噸的垃圾山。

口湖鄉民代表會今天開臨時會，會後代表會主席王溪邊率所有的代表和李龍飛開誓師大會，呼籲民眾垃圾不落地、做好垃圾分類。

按環保局與焚化處理廠協調決議，從上週起2次違規禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物則禁運7天；新規上路1週，口湖鄉已有1車多次違規且8日被發現垃圾內有水泥塊，屬重大違規，被禁運7天。

李龍飛說，口湖鄉的垃圾車從今年初至今已被退7車次，退運的原因包括未落實垃圾分類、夾雜廚餘等，甚至上週有1車出現水泥塊，因此被禁運7天，嚴重影響垃圾清運。

李龍飛指出，口湖鄉清潔隊後厝村垃圾轉運站目前囤積3000公噸的垃圾，期盼在眾人努力下，今年可以完成去化，還口湖乾淨家園。

口湖鄉公所考量鄉民年齡層偏高，垃圾分類概念薄弱，因此清潔隊到校宣導，並發一封給家長的信，透過學子回家後帶著長輩做回收，提醒垃圾分類的重要性，同時展開為期3個月的全面破袋稽查，只要發現參雜可回收物，直接拒收。

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記者實際走訪垃圾轉運站，清潔隊員忍受惡臭，逐一檢查每袋垃圾，邊做分類邊嘆氣。

清潔隊日勤班長高順武表示，口湖鄉垃圾車共有5條路線，近日隊員們處理1車約4.5公噸垃圾，就得花費2至3天，甚至隊員難忍惡臭而嘔吐。5輛車垃圾處理時間就上看10天，希望民眾能落實垃圾分類。（編輯：謝雅竹）1140311

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雲林縣口湖鄉因未落實垃圾分類且有重大違規，遭焚化廠禁運7天，口湖鄉清潔隊後厝村垃圾轉運站目前囤積3000公噸的垃圾，清潔隊員忍受惡臭，逐一檢查每袋垃圾並分類。中央社記者姜宜菁攝 114年3月11日
雲林縣口湖鄉因未落實垃圾分類且有重大違規，遭焚化廠禁運7天，口湖鄉清潔隊後厝村垃圾轉運站目前囤積3000公噸的垃圾，清潔隊員忍受惡臭，逐一檢查每袋垃圾並分類。中央社記者姜宜菁攝 114年3月11日
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