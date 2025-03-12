陳其邁：高雄須有24小時機場 配合產業布局發展

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（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄機場未來規劃引發討論，市長陳其邁今天表示，「必須有24小時起降機場」，配合高雄未來產業布局發展，擴大航空物流，長遠規劃則應結合小港機場更新改建。

陳其邁今天到高雄市政府四維行政中心府前廣場，出席「2025那瑪shine巴金斯幻（賞螢季）暨水蜜桃系列活動」記者會，會前接受聯訪指出，小港機場不是24小時起降機場，對貨運航班是大問題，再加上廉價航空常利用晚上起降，假如能有24小時起降機場，未來配合高雄產業布局發展，能擴大航空物流，對南部高科技廠商來說，會有正面幫助，長遠規劃應結合小港機場整體更新改建。

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陳其邁表示，必須要有一個24小時機場，地點則需要評估，南星基地外海，原來填海造陸西側，配合捷運紅線跟國道7號，能便捷聯繫各主要城市，「可說是最好選擇」，盼交通部能將24小時新機場規劃，包括物流、運籌等相關功能做整體評估。

陳其邁說，以高雄目前配合大南方、大發展產業布局，航空貨運需求將越來越多，再加上桃園貨運也是飽和，若南部能解決，就不需再到桃園機場增加各項負擔，因此，基於均衡發展、鏈結周遭亞洲主要城市及航空貨運成長，「是時候要開始做評估規劃。」（編輯：郭諭儒）1140312