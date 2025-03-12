那瑪夏賞螢季登場 陳其邁邀走訪「神仙住的地方」

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（中央社記者張已亷高雄12日電）高雄那瑪夏區賞螢季暨水蜜桃季21日至4月27日舉行，市長陳其邁邀民眾在螢光點點、美不勝收的季節，走訪「神仙住的地方」那瑪夏，觀賞螢火蟲、品嚐水蜜桃。

高雄市那瑪夏區為知名賞螢勝地，每年3、4月螢火蟲翩翩飛舞，4月至6月盛產水蜜桃。陳其邁等人今天為「2025那瑪shine巴金斯幻（賞螢季）暨水蜜桃系列活動」揭開序幕，現場族人載歌載舞祈福，氣氛熱鬧。

陳其邁表示，那瑪夏可觀賞壯觀又密集的螢火蟲，還可以品嚐水蜜桃，邀民眾趁早搶購賞螢行程，另外，21日至24日為全國原住民族運動會，歡迎大家到高雄觀賽，體驗原住民朋友的熱情友善。

那瑪夏區公所表示，地方生態資源豐富，春季螢火蟲多達15種，有黑翅螢、大端黑螢、紅胸黑翅螢及梭德氏脈翅螢等，每年吸引大批遊客賞螢。

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那瑪夏區公所指出，今年與「台北轉運站APP」合作團客遊程全面電子化模式，提供半日遊、一日遊及二日遊行程選擇，進場採用APP核票，並與統聯客運合作推出賞螢專案，新增高雄和台南轉運站服務點，區內免費接駁車服務，活動期間每週六、日及連假，提供遊客往返賞螢步道與部落市集。

那瑪夏區公所表示，賞螢票券每張新台幣250元，包含150元門票及100元消費抵用券，遊客可於部落市集及區內合作店家使用，另外，65歲（含）以上長者及持愛心卡者可兌換愛心券免費入場，4月3日至6日兒童節連假期間，12歲（含）以下兒童可免費入場，活動相關資訊可至「那瑪夏螢火蟲季臉書粉絲團」等網站查詢。（編輯：郭諭儒）1140312