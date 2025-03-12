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大武崙沙灘1日3死遭糾正 基市：加強措施後0溺斃

2025/3/12 18:33（3/12 18:51 更新）
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基隆大武崙沙灘海域民國112年間發生1日3人接續溺斃意外事件遭監察院糾正。基隆市府12日表示，經新招募救生團隊，搭配免費借用救生衣、分區管理、安全講座等措施，大武崙沙灘113年已無人溺水死亡。中央社記者王朝鈺攝 114年3月12日
基隆大武崙沙灘海域民國112年間發生1日3人接續溺斃意外事件遭監察院糾正。基隆市府12日表示，經新招募救生團隊，搭配免費借用救生衣、分區管理、安全講座等措施，大武崙沙灘113年已無人溺水死亡。中央社記者王朝鈺攝 114年3月12日
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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆大武崙沙灘海域曾發生1日3死溺斃事件，遭監察院糾正並促請市府改善。市府表示，經新招募救生團隊，搭配免費借用救生衣、分區管理、安全講座等措施，去年已無人溺水死亡。

基隆大武崙沙灘海域民國112年8月12日發生1日3人接續溺斃意外事件，監察院2月通過「基隆市大武崙沙灘海域相關單位權責分工與管制措施」案調查報告，促請基隆市政府、交通部觀光署確實檢討改進。

監委指出，依基隆市政府查復資料分析原因多屬溺水，發生主因是民眾輕忽「離岸流」危險性，不清楚當意外落海遭遇「離岸流」時，應如何正確應對。

基隆市議會昨天召開臨時會，針對監察院糾正案，請市府報告大武崙沙灘安全改善狀況，市府產業發展處長林鼎超表示，去年6月透過新招募的救生團隊，執勤人次達431人次，期間共執行救援19次，並設置免費救生衣借用站，搭配海域警戒繩的分區管理等措施，去年夏季大武崙沙灘水域已無人溺水死亡。

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林鼎超說，市府已委請國立台灣海洋大學，針對水域離岸潛堤相關水工模型試驗，加上電腦模擬費用預計新台幣600萬元，海大已提供電腦數據模擬。市府並與海洋委員會國家海洋研究院合作，進行影像及衛星監測，透過大數據的影像蒐集，進行離岸流形成分析，未來會將分析數據轉換成警示資訊，提供現場救生團隊和遊客參考。

林鼎超表示，市府後續將與北海岸及觀音山國家風景區管理處、國立海洋科技博物館及國家海洋研究院合作，將轄區海域攝影畫面及現場人員回饋資訊，完善系統資料庫，提升離岸流判斷準確率，並透過Go Ocean資訊平台及電子看板，提供遊客最新海況資訊。（編輯：李錫璋）1140312

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