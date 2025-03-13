竹市智慧公車站牌啟用 提供即時公車動態資訊

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）新竹市政府建制78處智慧站牌設施今天啟用，代理市長邱臣遠表示，將可即時提供公車動態資訊，讓民眾能掌握班次時間，縮短候車時間，提高搭乘意願，盼促進大眾運輸使用率。

新竹市政府今天舉辦智慧公車站牌說明記者會，邱臣遠致詞表示，在竹市78處智慧站牌已建置並啟用，提供即時的公車到站資訊、日期與時間等，後續將擴展至全市797處公車站點，全面提升公共運輸服務品質。

邱臣遠說，智慧站牌也兼具市政宣導與公共活動資訊推播功能，讓市民在等車時即可獲取最新的城市動態與政府公告。

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市府指出，此次智慧站牌具備色彩鮮明、低耗電量優勢，並在無電力來源的地點透過搭配太陽能供電系統，即便遇上陰雨天氣或缺乏陽光環境，仍可持續運作15天以上。

市府表示，建置過程也同步整併旗桿式站牌，高度調整至約150公分，方便一般市民與行動不便者、輪椅族群查閱公車動態資訊，藉以改善過去因站牌高度過高，導致公車資訊不易辨識問題。（編輯：張銘坤）1140313