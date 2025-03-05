新竹棒球場遭指結構安全問題 議員籲公開資訊

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（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市府今天與國民黨、民眾黨竹市議員共同開記者會，指新竹棒球場結構有安全問題，且挖出廢棄物。民進黨竹市議員表示，支持新竹地檢署調查，要求市府公開完整結構報告書。

新竹市府今天召開「新竹市立棒球場結構鑑定報告與覆土移除現況說明」記者會，由代理市長邱臣遠主持，工務處長陳明錚、教育處長林立生說明，國民黨新竹市議員陳慶齡、吳旭豐及民眾黨竹市議員李國璋共同出席。

陳明錚簡報指出，前市府於「監拆計畫書」中同意磚瓦、石塊於部分區域就地回填，但此次覆土移除工程發現建築廢材、工地或人造廢棄物等，都非前市府時期核准的可回填項目，也並非民國60年代舊新竹棒球場落成時即有。

陳明錚說，無論是法院裁示由統包商委託的台灣省結構技師公會，或市府委託的高雄市結構技師公會，2份報告結構鑑定結果都顯示結構不符合法規要求的安全程度，市府恐須重新修改設計。

邱臣遠表示，市府已將新竹棒球場案的相關人提交監察院，相關資料函送檢調，並將統包商刊登政府採購公報為不良廠商之程序。目前正就契約與責任關係進行釐清，計算損失向統包商求償，並持續推進覆土移除工程，盡速重啟新竹棒球場。

陳慶齡表示，新竹棒球場存在結構問題、覆土挖出廢棄物，市府要確認球場本體、地下停車場的混泥土強度、鋼筋綁紮等施工是否確實，以維護球場安全性。

李國璋表示，呼籲檢調及相關單位趕快介入，不要讓該負責的廠商、人員有機會湮滅證據。

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民進黨竹市議會黨團發布新聞稿表示，新竹棒球場至今未驗收，若有不符契約或違法，施工廠商須完全負責，全力支持新竹地檢署的調查，要求市府必須資訊透明，公開「完整版」的結構報告書給議會，而非僅提供片面資訊。

時代力量竹市議員林彥甫說，市府強調會全力改善新竹棒球場，但今天的記者會簡報28頁中，僅1頁在談改善時程，連工法、由誰確保符合規範都交代不清，「到底是在全力究責，還是在用心改善」。（編輯：方沛清） 1140305