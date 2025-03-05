加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
新竹棒球場
新聞專題
新竹棒球場1/102
首頁 / 地方

新竹棒球場遭指結構安全問題 議員籲公開資訊

2025/3/5 13:44（3/5 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市政府5日召開「新竹市立棒球場結構鑑定報告與覆土移除現況說明」記者會，代理市長邱臣遠（右3）、工務處長陳明錚（右1）、教育處長林立生（右2）、國民黨市議員吳旭豐（左起）、陳慶齡及民眾黨市議員李國璋出席。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月5日
新竹市政府5日召開「新竹市立棒球場結構鑑定報告與覆土移除現況說明」記者會，代理市長邱臣遠（右3）、工務處長陳明錚（右1）、教育處長林立生（右2）、國民黨市議員吳旭豐（左起）、陳慶齡及民眾黨市議員李國璋出席。中央社記者魯鋼駿攝 114年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）新竹市府今天與國民黨、民眾黨竹市議員共同開記者會，指新竹棒球場結構有安全問題，且挖出廢棄物。民進黨竹市議員表示，支持新竹地檢署調查，要求市府公開完整結構報告書。

新竹市府今天召開「新竹市立棒球場結構鑑定報告與覆土移除現況說明」記者會，由代理市長邱臣遠主持，工務處長陳明錚、教育處長林立生說明，國民黨新竹市議員陳慶齡、吳旭豐及民眾黨竹市議員李國璋共同出席。

陳明錚簡報指出，前市府於「監拆計畫書」中同意磚瓦、石塊於部分區域就地回填，但此次覆土移除工程發現建築廢材、工地或人造廢棄物等，都非前市府時期核准的可回填項目，也並非民國60年代舊新竹棒球場落成時即有。

陳明錚說，無論是法院裁示由統包商委託的台灣省結構技師公會，或市府委託的高雄市結構技師公會，2份報告結構鑑定結果都顯示結構不符合法規要求的安全程度，市府恐須重新修改設計。

邱臣遠表示，市府已將新竹棒球場案的相關人提交監察院，相關資料函送檢調，並將統包商刊登政府採購公報為不良廠商之程序。目前正就契約與責任關係進行釐清，計算損失向統包商求償，並持續推進覆土移除工程，盡速重啟新竹棒球場。

陳慶齡表示，新竹棒球場存在結構問題、覆土挖出廢棄物，市府要確認球場本體、地下停車場的混泥土強度、鋼筋綁紮等施工是否確實，以維護球場安全性。

李國璋表示，呼籲檢調及相關單位趕快介入，不要讓該負責的廠商、人員有機會湮滅證據。

google news透過 Google News追蹤中央社

民進黨竹市議會黨團發布新聞稿表示，新竹棒球場至今未驗收，若有不符契約或違法，施工廠商須完全負責，全力支持新竹地檢署的調查，要求市府必須資訊透明，公開「完整版」的結構報告書給議會，而非僅提供片面資訊。

時代力量竹市議員林彥甫說，市府強調會全力改善新竹棒球場，但今天的記者會簡報28頁中，僅1頁在談改善時程，連工法、由誰確保符合規範都交代不清，「到底是在全力究責，還是在用心改善」。（編輯：方沛清） 1140305

#李國璋
#林彥甫
#陳慶齡
#新竹棒球場
#民眾黨
#民進黨
#邱臣遠
#國民黨
#陳明錚
邱臣遠
新竹棒球場移除覆土工程 竹市府：有發現廢棄物柯文哲父親柯承發病逝 柯媽哀戚抵殯儀館數度落淚
新竹棒球場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
議員會勘新竹棒球場指有廢棄物 市府：積極改善
27
更多編輯台推薦新聞：