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竹市停七經費增卻無停管設備遭疑圖利 市府駁斥

2025/6/3 19:30
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（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市議員楊玲宜說，停七停車場興建經費增卻無停管設備，部分設備還從新竹棒球場挪用，質疑透過減項發包圖利廠商。市府表示，因缺工且原物料上漲，重新訪價後招標，絕無圖利情勢。

新竹市議會今天舉行單位業務質詢，民進黨議員楊玲宜指出，西大路停七停車場興建總經費超過新台幣3億元，較原預算暴增新台幣6800萬元，不僅沒有停管設備，甚至有部分設備是從新竹棒球場挪用，質疑市府透過減項發包，有圖利廠商之嫌。

楊玲宜說，若停管設備屬契約範圍廠商卻未裝設，反由市府代為執行，會引發廠商疑似偷工減料。若停管設備不屬於契約範圍內，是因市府減項發包而造成停七失去主要停車功能，那就是市府的嚴重行政疏失與惰職。

楊玲宜說，要求竹市府政風處徹查此案，並將相關調查報告提供給民進黨新竹市議會黨團。

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新竹市政府交通處會後提供新聞稿表示，停七原營造廠因進度嚴重落後，民國111年12月與營造商解約，因當時缺工、缺料且原物料大幅上漲，後來按市場行情、重新訪價後重新招標，絕無圖利廠商情勢。

交通處指出，新竹棒球場地下停車場去年4月配合球場改善作業暫停營運，考量停管設備久未使用容易故障損壞，為降低後續維護成本，故將相關設備移至停七停車場先行使用，待後續新竹棒球場改善工程完竣啟用時，將使用全新停管設備。（編輯：方沛清）1140603

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