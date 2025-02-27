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議員會勘新竹棒球場指有廢棄物 市府：積極改善

2025/2/27 16:21（2/27 16:31 更新）
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民眾黨新竹市議員李國璋（右）、宋品瑩（左2）等人27日聯合前往新竹市立棒球場會勘，在現場發現有挖出大石塊、廢棄物等，指當初施工過程未嚴密管控，呼籲檢調蒐證、了解有何弊端，也盼早日讓球場改善完成。中央社記者魯鋼駿攝 114年2月27日
民眾黨新竹市議員李國璋（右）、宋品瑩（左2）等人27日聯合前往新竹市立棒球場會勘，在現場發現有挖出大石塊、廢棄物等，指當初施工過程未嚴密管控，呼籲檢調蒐證、了解有何弊端，也盼早日讓球場改善完成。中央社記者魯鋼駿攝 114年2月27日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市議會新聯線政團今天會勘新竹棒球場，指現場挖出廢棄物等。民進黨市議員說，民眾關心何時能重啟，支持檢調、政風徹查是否人謀不臧。市府表示，第一要務先積極改善。

新竹棒球場日前展開覆土移除工程，新竹市議會新聯線政團今天上午到球場會勘，出席成員包括民眾黨議員李國璋、宋品瑩，以及無黨籍議員陳啓源、鄭慶欽、林慈愛。

會勘後，陳啓源接受媒體聯訪表示，現場可見挖出的物品與工程規範、規格不符，有大型石塊、鋼筋、磚塊等，可見當初施工過程沒有嚴密管控，呼籲檢調蒐證、了解有何弊端，也盼能早日讓棒球場改善完成。

宋品瑩說，有人說這些物品可能是長期存在的，但根據挖出的寶特瓶外觀上網查詢，發現是2016年出產的飲料，可見是改建工程時產生的，希望市府、檢調能儘快向民眾說明真相。

民進黨新竹市議員曾資程在臉書（Facebook）發文指出，2023年前市府就前往新竹市國際風箏賽場開挖，結果挖的地點不是賽場範圍，而是市府處理青草湖底泥暫置場，發現廢棄物就見獵心喜，經市府產業發展處調閱工程相關資料、政風處調查，查無不法簽結。

曾資程說，近日新竹棒球場議題，藍白政黨又如法炮製，如同操作國際風箏賽場，把前市府當作政治提款機來消費，但球迷、市民和周邊商家關心的是新竹棒球場工程還要進行多久、何時才能開打。

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曾資程認為，只要調閱工程合約、施工日誌、縮時影片、照片、監工日誌及公文等相關資料，不難查明事實真相，他支持政風、檢調嚴加徹查市府所有工程，若有人謀不臧違法弊端，追究相關人員行政及法律責任。

新竹市政府工務處表示，市府第一要務仍為儘速移除造成安全疑慮的球場覆土，並持續積極推進新竹棒球場改善進度，還給新竹市民一個安全、舒適的棒球場。有關外野回填區涉及掩埋不合規定回填材部分將由相關單位釐清。（編輯：李錫璋）1140227

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