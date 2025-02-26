新竹棒球場遭疑挖到60年代廢棄物 市府：有近年商品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）新竹棒球場日前展開覆土移除工程，竹市府稱挖到廢棄物。民進黨竹市議員今天質疑是民國60年代球場落成時遺留下的物品。市府回應，挖到的廢棄物包含近10年發行的商品。

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，由黨籍議員施乃如、陳建名、曾資程、劉康彥、楊玲宜、劉崇顯、劉彥伶出席，針對新竹棒球場與自由車場工程等問題探討。

劉康彥表示，工務處至今未公布在新竹棒球場外野開挖發現異物的深度，既然新竹地檢署已分案調查，後續有任何工程進場，都應邀集監造、統包商、政風、檢調到場，並全程記錄。

劉崇顯表示，市府此次開挖很深，很可能挖到的是民國60多年球場落成時就已存在的原土層範圍，市府應公開說明，也支持檢調儘快調查釐清相關廢棄物是否為前市府的施工範圍。

楊玲宜說，市政建設或市政工程本來就沒有百分之百完美，特別是還沒有完成驗收的工程，市府應依照契約精神，要求廠商限期改善，若廠商不改就重罰求償。

劉彥伶指出，「2025雙北世界壯年運動會」自由車賽裁判長日前在新竹市自由車場以機車試騎場地時摔車造成骨折，現場柵欄是沿用47年前的舊設計，沒有防護，希望市府能打造安全場地，達到比賽標準、如期舉辦世壯運，不要每次有負面事件，就藉新竹棒球場帶風向。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹市政府透過文字回應，目前新竹棒球場開挖發現廢棄物的區域，屬前市府當時棒球場改建工程範圍，依據核准發放的監拆計畫，並不允許鋼筋、混凝土、木頭、大片網子及寶特瓶等營建廢棄物回填，最大粒徑也明顯超過契約文件的施工規範。

市府指出，目前開挖所發現的廢棄物中，包含近10年內市面上才發行的商品，不可能是民國60年代棒球場落成時的廢棄物。（編輯：李錫璋）1140226