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弘光科大與企業攜手 強化寵物產業產學合作新局

2025/3/14 11:52（3/14 12:11 更新）
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全國動物事業群與弘光科技大學動物保健系14日進行合作意向書簽約儀式，盼共同開創寵物產業與大學教育新局。中央社記者趙麗妍攝 114年3月14日
全國動物事業群與弘光科技大學動物保健系14日進行合作意向書簽約儀式，盼共同開創寵物產業與大學教育新局。中央社記者趙麗妍攝 114年3月14日
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）弘光科技大學動物保健系與全國動物事業群今天進行合作意向書簽約儀式。雙方在產學合作、教育合作、學術交流、實習與職涯發展4大方向合作，共同開創寵物產業與大學教育新局。

合作意向書簽約儀式在全國動物事業群總部舉辦，由全國動物事業群執行長陳道杰、弘光科技大學動物保健系系主任王雪芳代表雙方簽署合作備忘錄（MOU），希望能成為長期密切合作的新里程碑，共同為寵物醫療產業與動物保健大學教育雙軌的發展，共同貢獻力量。

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王雪芳指出，弘光科技大學已與全國動物事業群產學合作8年多，透過本次共同簽署合作備忘錄（MOU），進一步強化人才培育，雙方通過在教學質量提升與實習、產學合作及就業合作等多個領域的密切合作，共同培養出色的寵物產業動物醫事助理及寵物產業經營管理專業人才，共創雙贏。

陳道杰表示，體系精神以秉持「視寵物如家人」的精神，著重在小動物醫療及生命教育，讓毛孩家長和社會的生活品質更幸福健康，進而實現本體系長久以來所堅持實現的企業社會責任（CSR）全人關懷承諾。（編輯：郭諭儒）1140314

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