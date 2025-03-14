彰化大埔、中興路口高肇事 改善工程3月底完工

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（中央社記者鄭維真彰化14日電）彰化市大埔路、中興路交叉口被列入去年彰化縣十大易肇事路口，彰化縣交通處長林孟弘表示，此路口正辦理行穿線退縮、行人動線優化等改善工程，預計3月底完工。

無黨籍彰化縣議員吳韋達今天在議會質詢指出，長期以來大埔路與中興路口為縣內肇事率高的區域之一，目前大埔人行道僅施作仁愛東街向南至埔內街的路段，仁愛東街向北至中興路段仍未有標線型人行道。

吳韋達建議，縣府可透過適當車流引導，將部分車輛分流至仁愛東街，分散交通壓力，減少中興路口擁擠程度，降低車禍發生機率；交通、工務單位應相互整合，確保人行道與整體交通規劃的協調性。

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交通處表示，大埔路與中興路口改善工程，為內政部國土管理署永續提升人行安全計畫補助，預計改善項目為增加綠底行穿線並退縮、路口行穿線加強照明及優化路口行人動線等，預計3月底完工。

交通處指出，大埔路與中興路口至仁愛東街尚未劃設綠底人行道，是因涉及台電電箱等路側障礙物排除以及地方意見，將與地方溝通後，確認相關劃設細節再行施作。（編輯：謝雅竹）1140314