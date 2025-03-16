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迎兒童節連假 高市「旗糖小螞蟻遊樂園」邀親子同歡

2025/3/16 12:42（3/16 13:16 更新）
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兒童清明連假將至，高雄市都發局將在旗糖農創園區舉辦「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，邀親子到場同樂。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月16日
兒童清明連假將至，高雄市都發局將在旗糖農創園區舉辦「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，邀親子到場同樂。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月16日
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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）兒童清明連假將至，高雄市都發局將在「旗糖農創園區」舉辦「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，有氣墊遊樂設施、冒險遊戲及互動魔術、主題活動市集等，邀親子同歡。

都發局今天發布新聞稿表示，將於4月3日至6日的4天連假在「旗糖農創園區」舉辦「旗糖小螞蟻遊樂園」活動，內容有「山城小騎士滑步車競賽」親子運動，及氣墊遊樂設施、冒險遊戲、互動魔術、親子話劇、主題活動市集、街頭藝人表演及遊園小火車等。

都發局指出，市府與台糖公司合作將百年旗山糖廠改造為旗糖農創園區，並規劃在兒童清明連假舉辦「山城小騎士滑步車競賽」，期待透過滑步車競賽讓孩童培養運動習慣，並增進親子情感交流。

都發局表示，「山城小騎士滑步車競賽」預計4月3日上午11時至下午5時舉行，分有2至8歲孩童男女分組，採線上報名，全部名額限300名，額滿後即停止報名，報名費用新台幣600元。

此外，連假期間每天上午11時至下午6時，有「時光驛站」主題市集活動，以及走繩與攀樹冒險設施、手滑船戲水池、充氣球池及小瓢蟲運動樂園，只要購買300元遊園券就可體驗各項設施，同時獲得「時光驛站」市集100元市集券。

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活動也邀請魔術秀、小丑特技與氣球秀及行動雕像等街頭藝人表演，還有免費遊園小火車可繞看園區舊糖廠風景，前往園區商家選購特色商品及體驗文化手作與參觀百年製糖工廠。

活動期間，遊客於園區服務中心拍照打卡，可兌換杯墊、鑰匙圈、無柄扇、毛巾掛飾等小物，任選1樣，每樣限量200份，送完為止；活動期間還有免費往返旗山轉運站與園區間的接駁車，方便民眾前往。（編輯：陳仁華）1140316

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