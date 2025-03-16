台南水道博物館百年煙囪基座 遭人隨地便溺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南山上花園水道博物館工作人員今天發現，園區內有百年歷史的煙囪基座處遭人隨地便溺，現場留下排物與衛生紙，但因現場沒有監視器，館方只能呼籲遊客尊重文化資產。

館方人員告訴中央社記者，百年煙囪基座是園區內重要歷史遺跡，仍保留當年建材耐火磚，見證水道系統發展歷程，為讓民眾能夠親近古蹟，現場開放參觀，未設置圍欄，僅由工作人員定時巡查維護，開園以來未發生特殊狀況。

館方指出，工作人員今天巡查時，竟發現有人在煙囪基座內部處大便，現場還遺留兩坨衛生紙，令人痛心與不解，事發地點距離園區公廁約250公尺，不至於找不到適當如廁空間，對於此事只能感到震驚與遺憾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

館方表示，園區範圍遼闊，煙囪基座附近無監視器可調閱，無法確定行為人身分。文化資產的開放是基於對訪客的信任，絕大多數民眾能夠自律，今日事件則挑戰了這份信任。

館方呼籲遊客，應珍惜並尊重文化資產，不要讓信任變成傷害，未來將加強巡檢與監測，避免類似情況再次發生。（編輯：張雅淨）1140316