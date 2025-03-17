高雄七賢安居社宅進度延宕 4月重新啟動招標

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄17日電）高雄市前金區「七賢安居」社會住宅新建統包工程延宕；國家住都中心今天表示，已與統包商解約，並重新啟動工程設計監造招標作業，預定4月重新公告上網招標。

「七賢安居」社宅原為城中城大火受災戶安置基地，但因統包商出現財務危機，工程延宕，引發災民憂心，並擔心善款餘額不知可否持續支應租金補助。

國家住都中心今天發布訊息表示，「七賢安居」社會住宅新建統包工程規劃興建606戶，原統包金額為新台幣35.82億元。去年6月起現場進度出現延宕，國家住都中心多次函文催請統包商，卻遲未有積極履約作為。

國家住都中心表示，為避免後續進度持續落後，去年9月與統包商協商解約，今年2月經雙方合意終止契約關係。基地現場地下連續壁工程已完成施作，解約程序期間，仍持續進行建築設計作業，並按照原定設計期程進行，未因終止契約而停止。

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國家住都中心指出，目前「七賢安居」已重新啟動工程設計監造招標作業，預定4月將重新公告上網招標，10月辦理營造工程招標作業，相關作業均加速辦理。國家住都中心強調，正積極面對處理，未來新廠商加入後，也會加強監督，逐步趕上進度。

高雄市社會局則表示，運用民間捐款補助城中城傷者與受災戶租屋、依親及機構安置補助等，已核定補助至民國116年9月，目前計有69人受補助。至於善款若使用完畢，社會局承諾會持續提供相關協助。（編輯：郭諭儒）1140317