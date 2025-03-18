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國際自由車環台公路賽進入高雄 警採循序式交管

2025/3/18 14:58（3/18 15:32 更新）
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2025國際自由車環台公路大賽19日起巡迴至高雄站，將從佛光山佛陀紀念館出發，20日前段路線也包含高雄。高雄市警局將採「循序式」交管，確保比賽隊伍順暢通行，縮減民眾等候時間，也提醒市民留意。（高市交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月18日
2025國際自由車環台公路大賽19日起巡迴至高雄站，將從佛光山佛陀紀念館出發，20日前段路線也包含高雄。高雄市警局將採「循序式」交管，確保比賽隊伍順暢通行，縮減民眾等候時間，也提醒市民留意。（高市交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 114年3月18日
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（中央社記者洪學廣高雄18日電）2025國際自由車環台公路大賽明天起巡迴至高雄站，將從佛光山佛陀紀念館出發，20日高雄也包含前段路線。高市警局將採「循序式」交管，縮減民眾等候時間，也提醒市民留意。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天指出，2025國際自由車環台公路大賽自3月16日開始，並將於明天巡迴至第4站高雄市站。自起點佛光山佛陀紀念館出發，終點為高雄國家體育場世運主場館，全長約149公里。

3月20日最終站美麗新六堆站，高雄市再度參與前段路線，由高雄市美濃客家文物館出發，前往大賽終點屏東縣六堆客家文化園區。

高雄市警局2天動員沿線各分局超過900名警力，協請超過300名義交人員共同執勤，也已先行在12日、13日針對競賽路線預演。

警方將採「循序式」交通管制，透過前導車M-Police將路況畫面即時傳輸至指揮所全程掌控。在車隊到達前夕，即透過無線電呼叫及前導車提示路口員警、義交進行交通管制，將管制時間縮減至10到15分鐘，減少市民等候時間。

警方說明，19日賽事相關道路管制預估時間資訊，大樹區上午9時30分至上午10時20分、中午12時20分至中午1時15分；旗山區上午10時至上午10時45分、中午12時15分至中午1時；美濃區上午10時15分至中午11時；六龜區上午10時30分至中午11時45分。

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桃源區中午11時15分至中午11時55分；甲仙區中午11時30分至中午12時30分；杉林區中午11時50分至中午12時50分；燕巢區、大社區中午12時40分至中午1時30分；楠梓區、左營區中午12時40分至中午1時45分。

第2天賽事部分，美濃客家文化館將自19日晚間8時至20日中午12時；美濃區上午10時至上午10時20分；六龜區上午10時至上午10時40分。（編輯：謝雅竹）1140318

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