0121台南震災 捐款逾8千筆近5千萬元

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（中央社記者張榮祥台南18日電）0121地震造成台南山區災損，台南市政府最新統計，截至昨天，已收到逾8000筆捐款近新台幣5000萬元。市府將妥善運用，發揮最大效益。

台南市副市長葉澤山及市府相關局處，今天召開「0121地震捐款說明記者會」，說明捐款運用情況及發放進度。葉澤山說，市府將確保捐款發揮最大效益，納入嚴格監督機制，主要用於房屋修繕、重建補助及慰問金發放等。

市府統計，0121震災捐款專案已收到逾8000筆近5000萬元；捐款對象涵蓋17間寺廟1434萬元、189個公私企業及法人團體捐款1400萬元等。

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市府指出，行政院已覈定受災戶租屋補貼經費約2億8800萬元，目前受理完成發放95戶。市府將持續勸募，協助受災民眾。

市府表示，捐款由重大災害賑災捐款專戶管理及監督委員會嚴格審核，且依公益勸募條例相關規定，將捐款名冊公告於市府及社會局網站，並依個人資料保護法規定隱匿個資，確保捐款用於災民慰助及重建工作。（編輯：謝雅竹）1140318