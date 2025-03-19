民眾黨宣講首站23日開跑 場地底定板橋站前路

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）民眾黨將啟動「人民要當家」宣講，首站在23日於新北市板橋登場。板橋區公所今天指出，民眾黨申請板橋站前路作為街頭宣講活動案，今天與申請單位會勘後，已完成借用。

民眾黨將啟動「人民要當家」下鄉巡迴計畫，第一站在23日於新北市板橋站前路、新府路口舉行。

媒體報導，民眾黨主席黃國昌近日接受採訪時，抱怨新北市政府不願提供場地，讓他們只能申請在馬路上辦活動。

對此，板橋區公所今天發布新聞表示，依據民國103年11月5日頒訂「新北市政府公設廣場使用管理要點」規定，由區公所管理的板橋車站前「站前廣場」禁止進行商業展售、政治集會或宗教法會等活動。

板橋區公所指出，若有政治等活動需求時，可依其它場地租借相關使用規範，申請借用道路、公園或活動中心等。

有關民眾黨活動場地的申請，板橋區公所表示，民眾黨申請22日晚間8時至23日晚間11時借用板橋區站前路作為街頭宣講活動一案，今天經與申請單位辦理會勘後，已經完成借用。

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警方指出，民眾黨活動借用路段為板橋站前路，配合活動將封閉道路，站前路靠近板橋火車站側的車道維持單向通行，相關的交通疏導與告示都會有配套措施。

另外，新北市政府秘書處表示，民眾黨曾口頭詢問「市民廣場」相關借用事宜，但行政園區都依「新北市政府行政園區場地使用管理要點」及相關法令規定辦理，依法行政、嚴守行政中立，市府各場地嚴禁問政說明會、政見發表會等政治活動。（編輯：戴光育）1140319