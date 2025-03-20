嘉縣首座兒少福利館拚年底開館 有練舞室創意手作區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣20日電）嘉縣府新建縣內首座專為兒童及青少年設計的兒少福利館，強化提升家庭及兒少照顧能量，縣長翁章梁今天視察表示，目前興建進度逾8成，若一切順利，可望年底開館。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，嘉義縣目前設有婦女福利服務中心、新住民中心、兒童發展通報轉介中心（早療中心）、公共托育家園與親子館，尚未設置專屬18歲以下青少年服務空間，縣府爭取前瞻基礎建設計畫興建兒少家庭福利館，提供完善社會福利服務。

縣府表示，這座位於縣治特區的綜合場館為3層樓建築，採光明亮且通風，並打造大面積半戶外平台及陽台，讓孩子可在各樓層室內外穿梭，創造舒適、多層次空間體驗。

翁章梁說，嘉義縣首座兒少家庭福利館位在縣立棒球場後方，周邊擁有棒球場與縣立田徑場等運動設施，隨著福利館加入，可以整合區域休憩資源，服務更多鄉親。

透過 Google News 追蹤中央社

翁章梁指出，福利館空間規劃舒適，從採光、動線到空間區隔都經精心設計，落成後能吸引更多民眾使用，也能在場館舉辦多元活動，提供更多學習成長機會。

縣府社會局表示，場館1樓為青少年練舞室、練團室、康樂室，以及桌球室及律動教室；2樓規劃親子共讀室、親子遊戲室與親子創意手作區，讓大小朋友進行休閒活動；3樓規劃為閱覽室及會議室使用。（編輯：陳仁華）1140320