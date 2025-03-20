挖掘屏東私房景點 政府推出SOLO專書第2輯

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（中央社記者黃郁菁屏東縣20日電）屏東縣政府以3年為期，深入各鄉鎮挖掘在地私房景點，編成「屏東SOLO」專書；去年推出第1輯，今年再推第2輯，盼介紹更多屏東隱藏版美景與私房景點，讓大家一探究竟。

「屏東SOLO」第2輯今天在王船文化館亮相，縣府與全台最南誠品書局共同行銷，帶領讀者探索屏東11鄉鎮隱藏版美景與私房景點。

屏東縣長周春米出席新書發表會表示，屏東幅員遼闊，擁有豐富自然資源與多元文化，從壯闊山海到純樸部落，從復古老街到秘境步道，每一處角落都值得細細品味。

周春米強調，「屏東SOLO」延續深度探索精神，創造個人專屬旅程，例如原鄉「三地門、霧台、瑪家」專屬親山愛水喜好者，也是排魯文化藝文聖境，「萬巒、潮州、新埤」則是讓人想以尋寶搜奇心態走進村落，來屏東走走、看看、吃喝玩樂，就要有一套「屏東SOLO」。

屏東縣政府交通旅遊處補充，「屏東SOLO」不僅是一趟視覺與文化旅程，更是一場與在地人的對話，書中收錄了達人推薦私密景點，以及他們的深度故事，讓旅人可以用最真實方式體驗屏東獨特魅力。

除了旅遊景點介紹，書中還規劃多條不同主題遊程建議，無論是半日遊、一日遊或結合鄉鎮之間自由行，都能依照個人喜好搭配，讓旅遊不再只是走馬看花，而是真正走進屏東生活脈動。

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交旅處指出，屏東縣政府以3年為期，深入33個鄉鎮挖掘在地人才知道的隱藏景點，編輯成「屏東SOLO」專書，去年推出第1套後得到熱烈迴響，更再版2刷辦理縣長實體書簽名會；第2輯今天正式發售，首刷推出1000組，誠品、五南、博客來、讀冊、金石堂網路及實體書店，以及屏東獨立書店都可買得到。

交旅處提及，每本實體書都附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮意象產物製作，作為讀者認識每一鄉鎮引言，且為純手工製作，讓讀者感受屏東多向度熱情。電子書也同步上架於屏東縣政府網站，供民眾免費線上閱讀。（編輯：龍柏安）1140320