北市推防災型都更專案計畫 放寬老舊建物享獎勵

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市都更處表示，0403大地震後凸顯老舊建物迫切需重建需求，擬定防災型都更細部計畫送都委會審議、通過，將執行3方向，包含1974年前老舊建物可享防災型都更獎勵。

台北市都市更新處今天發布新聞資料指出，去年4月3日發生大地震後凸顯老舊建物面臨迫切重建需求，提案修訂「都更第6箭－擬定台北市防災型都市更新細部計畫案」，並送台北市都市計畫委員審議後通過。

都更處表示，經審議通過的台北市防災型都市都更細部計畫案共3方向，包含擴大免辦耐震評估適用對象、修訂特定區域適用條件、增加申請彈性，最大關鍵就是讓老舊建物享有防災型都市更新獎勵。

其中，擴大免辦耐震評估適用對象，是指將放寬至1974年2月15日前已申請建造執照且領有使用執照的建築物；至於修訂特定區域適用條件，是指針對南港區產業生活特定專用區內的老舊聚落，免受容積450%上限的限制，可享有此計畫獎勵。

此外，申請人可針對都市更新事業計畫權利變換自行選擇要分送或併送，減少後續整合難度，且此次也新增權變計畫提送期限，盼能維持都更案的推展速度。

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都更處指出，都更權利變換是指更新單元內重建區段的土地所有權人、合法建物所有權人、他項權利人、實施者或與實施者協議出資人，提供土地、建物等，參與或實施都更，於都更事業計畫實施完成後，按其更新前權利價值比率及提供資金額度，分配更新後土地、建物或權利金。

統計至今，都更處表示，防災型都更專案計畫已有24件申請案，預估案量將持續增加。將持續依實際執行狀況滾動調整此計畫，若希望了解計畫內容，可至都更處官網查詢。（編輯：戴光育）1140321