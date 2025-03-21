行人違規穿越馬路多 屏警啟動專案取締

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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）屏東縣去年行人交通事故529件，其中12人死亡。警方表示，行人違規穿越馬路情形多，將針對事故高發路段及路口，24日啟動專案取締，盼提升行人交通安全意識。

屏東縣政府警察局長戴台㨗表示，行人與駕駛人同為用路人，應相互尊重、維護道路交通安全。警方除持續針對車輛不停讓行人違規執法外，也將同步加強取締行人違規行為；呼籲行人切勿求方便或搶快而違規穿越馬路，應自覺遵守交通規則，攜手打造安全友善交通環境，讓每一個路口都能成為守護生命安全防線。

依屏東縣警局統計，屏東縣民國113年度共發生行人交通事故529件，造成12人死亡、482人受傷；雖較112年度536件事故、18人死亡及498人受傷，數據略有下降，但行人違規穿越馬路、未依規定行走人行穿越道等情形依然頻繁，對整體交通安全構成威脅。

屏東縣警方今天新聞稿表示，為有效降低行人交通事故發生率，3月24日起啟動「行人違規取締」執法專案，針對事故高發路段及路口，加強取締行人違規行為，期望透過嚴格執法與宣導，提升行人交通安全意識，保障用路人生命安全。

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同時針對行人跨越雙黃線、中央分隔島、未依號誌通行或穿越馬路、未走行人穿越道等違規行為，進行強化取締。警局將重點部署於事故多發及人流密集區域，透過攔查與舉發作為，全面提升交通秩序管理效能，防範事故發生。

屏東縣警局提及，行人是交通弱勢族群，然而遵守交通規則，是保障自身安全第一步。行人在通行道路時，應依規定行走人行穿越道，並遵循交通號誌指示，於綠燈秒數充裕時再通過路口、確保安全。（編輯：孫承武） 1140321