金門醫療資源提升 逾千萬補助更新電腦斷層掃描儀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門縣22日電）衛福部決議金門醫院急診醫療點數額外加成30%，金門醫院估算，每年將帶來約2600萬元補助；衛福部也將在115年度編列4200萬元預算，支持購置更先進256切電腦斷層掃描儀。

金門醫院現有128切電腦斷層掃描儀自民國99年啟用至今，隨設備老化，不僅維護困難，診斷影像品質也逐漸下降，影響臨床判讀。

金門醫院院長王世典表示，為提升金門醫療品質，確保重大疾病及急重症能獲得更精準診斷與治療，衛生福利部19日正式來函通知，將在115年度編列新台幣4200萬元預算，支持金門醫院購置更先進的256切電腦斷層掃描儀。

此外，金門縣衛生局、綜合發展處等也向中央爭取金門醫院急診醫療點數額外加成，經過健保署總額會議討論，最終決議金門醫院急診醫療點數額外加成30%，據金門醫院估算，這項決議將每年為金門醫院帶來約2600萬元補助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金門衛生局長蔡建鑫表示，這次醫療資源提升有賴各方共同努力，包括民進黨籍議員蔡其雍、立委王正旭、陳瑩奔走爭取中央支持，以及衛福部長邱泰源與健保署長石崇良協助，讓金門醫院256切電腦斷層掃描儀升級計畫順利推動，並促成急診醫療點數加成方案進展。

蔡其雍透過新聞稿表示，改善醫療設備、提升急診服務點數的政策是縣府與多方立委長期合作、持續追蹤成果，未來將繼續秉持人道精神，協助推動更多醫療政策與服務。（編輯：郭諭儒）1140322