兒童月以數學探索北市 課桌椅更新、提升學習環境

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市兒童月將登場，市長蔣萬安表示，城市將成為大型探索館，各區特色場館如動物園、國父紀念館等，結合在地文化，讓親子用數學重新認識北市；並更新課桌椅提升學習環境等。

蔣萬安今天出席2025台北兒童月系列活動記者會，致詞時表示，今年兒童月的規劃更勝以往，整個北市變成大型探索館，12行政區每區都有特色場館，如動物園、兒童新樂園、台北流行音樂中心、國父紀念館等，提供親子互動解謎遊戲，並以「數學」融入生活，讓孩子用數學眼光重新認識台北。

蔣萬安說，4月26日關於兒童月的主題將在北流展出，屆時會有音樂劇、馬戲表演、音樂體驗等，還有許多精彩活動與優惠，讓孩子可以從遊戲中學習。

教育局表示，3月24日至4月26日，以行動載具加入「台北酷課雲」官方LINE到各場館解謎，每個場館有3道題目，每題1點，每6點能兒童月主題活動上兌換一張摸彩券，有機會帶走好禮。

蔣萬安並指出，一天當中陪伴孩子時間最長的除了睡覺的床鋪，就是上學時的課桌椅；北市到去年底已汰換掉國小四、五、六年級課桌椅共5萬4000多套，今年將再針對三年級汰換1萬8000多套，目標是全市小學生課桌椅都換新。

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蔣萬安並表示，也已汰換306個班級的置物櫃與掃具櫃，今年預計再更新936間教室的置物櫃，加上校舍改建計畫，希望給孩子更好的學習環境。

蔣萬安指出，4月「生生喝鮮乳」就要上路，公私立幼兒園及小學學生，可用數位學生證至四大超商等通路嗶卡領取，前一兩週可能會有狀況，但對的事情就要堅持。（編輯：方沛清）1140324