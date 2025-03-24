美濃月光山步道廢止 不影響「旗靈縱走」山徑通行

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（中央社記者張已亷高雄24日電）林保署屏東分署今天表示，高雄美濃區月光山步道因過往風災影響，路面毀損、部分路基流失且續有地滑等現象，各界現勘討論後即起廢止步道，不影響「旗靈縱走」山徑通行。

林業及自然保育署屏東分署發布新聞稿指出，位在高雄美濃區的月光山步道民國110年8月間受風災影響，造成0.1公里處至1.3公里處之間路面毀損、擋土牆傾斜及部分路基流失。

屏東分署表示，多年來委託國立成功大學防災研究中心協助監測，發現此區域為順向坡潛勢區及土石流潛勢溪流集水區坡面的一部分，並有持續地滑現象。

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屏東分署指出，經相關專家學者、鄰近機關社區、登山社團代表現勘審議討論後，確認無其他適合路線可替代原步道，且月光山步道廢止後不影響「旗靈縱走」山徑通行，即起依「林業及自然保育署自然步道設置及管理要點」廢止步道。

高雄美濃區的月光山，標高600多公尺，已廢止的月光山步道來回約2小時，可順道造訪旗尾山、克孝峰及雙峰山，一天即可登高小百岳及飽覽農田景色；另外，「旗靈縱走」指的是由高雄旗山區旗尾山至美濃區靈山這段稜脈，沿途有裸岩瘦稜及不亞於百岳的壯觀景緻，是旗山、美濃登山健走熱門景點。（編輯：陳仁華）1140324