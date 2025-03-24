銀新未來城等2案提報多年 侯友宜盼中央快核定

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市長侯友宜今天到三重進行行動治理座談會議時表示，任內有很多事想做，最在意的是「銀新未來城」及三重果菜市場都更案，2案送中央多年盼能核定，不要成任內遺憾。

新北市政府今天在三重區社教館舉辦市長行動治理座談會議，侯友宜致詞時指出，總覺得事情每天在做，但還是有很多事情沒有做好，還有很多事情沒有做完。

侯友宜表示，捷運系統多在任內進行工程或規劃，大概1年完成1條捷運，還有沒有完成的，希望有機會在2030年能完成9成的捷運路網，屆時就可超過東京、首爾，達到平均每10萬人可享3座車站目標。

他指出，有時候做事能讓自己感覺還蠻開心的，大家都有在看到1個城市的進步，但遺憾還有些沒有做完的事，都希望能在他市長任內定案。

侯友宜表示，他最在意的2件事，第一個是「銀新未來城」案，當初因三重區碧華國中校舍是海砂屋，遷校後原址已閒置5年多，一直與中央協調，中央有中央的看法及想法，但中央也沒有反對，他尊重中央意見並一再修改及提案，希望在他離任前能夠定案。

他在意的另一件就是三重果菜市場都更案，他說，不怕得罪人，但要讓果菜市場的攤商搬遷，談何容易，都更時談到權利變換時，大家都斤斤計較，但好不容易與攤商們談出了一個方向，一開始講時大家都沒意見，但送到內政部到快核定時，現在又都有意見了。

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侯友宜指出，果菜市場這塊寶地若不改變就很可惜，案件已在內政部審議並多次溝通，希望在任內能核定，往前走。他羨慕有里長年紀比他小卻連任11屆，但市長只能做2任，他快失業了，但他還有很多想要做的事，希望不要留成他任內的遺憾。

「銀新未來城」案為閒置學校用地變更供長照服務使用；三重果菜市場案包括在原地重建或是蘆洲銀河灣異地安置，目前送內政部審議。（編輯：戴光育）1140324