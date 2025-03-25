台灣祭墾丁非法旅宿業者哄抬價格 縣府加強稽查

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）台灣祭將於4月3至5日登場，有民眾在社群平台反映，活動期間有墾丁地區旅館哄抬價格。屏東縣政府表示，經查該旅宿業者為非法經營，已派員了解，並將加強稽查。

屏東獨立音樂品牌台灣祭，去年為墾丁帶來大量人潮，期間核心地區接近滿房；今年熱潮延續，有民眾在臉書（Facebook）社團反映，發現有旅館哄抬價格，1間獨立套房價格平日1晚新台幣895元，活動期間同套房加1床，價格升至7980元。

屏東縣政府交通旅遊處副處長張瑞裕接受媒體聯訪表示，民眾所反映旅宿「No Parking Lot」，經查為非法旅宿業者，已違反發展觀光條例，縣府已派員前往了解。若有涉及違反相關旅宿規定，將依發展觀光條例第55條論處。呼籲民眾訂房時可先上交通部觀光署旅宿網查明是否為合法旅宿，以免權益受損。

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交旅處表示，台灣祭活動在4月3至5日舉行，為防止業者趁機哄抬房價，將啟動全面稽查行動，確保住宿市場公平透明。建議旅客在預訂住宿前，除查詢交通部觀光署台灣旅宿網，也可參考屏東縣金鑰獎友善店家資訊，再直接與合法旅宿業者聯繫或透過業者訂房系統下訂。若旅客發現業者疑似任意哄抬房價，可向屏東縣長信箱或1999專線陳情。

交旅處指出，墾丁住宿價格呈多樣性，旅客可根據自身需求和預算選擇合適住宿。建議在預訂前多方比較，並注意是否有促銷或折扣活動，以獲得最佳住宿體驗。縣府會持續針對房價及非法旅宿進行稽查。（編輯：龍柏安）1140325