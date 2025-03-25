遭指與安捷航空董事長友好 陳玉珍澄清無交情

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）根據媒體報導，有民眾投訴表示金門負責醫療後送任務的安捷航空董事長與立委陳玉珍友好，陳玉珍今天表示，與安捷負責人沒有任何交情，醫療後送不論是哪家廠商都應全力以赴。

媒體報導，民眾投訴表示負責金門緊急醫療後送任務的業者安捷航空，存在使用飛行速度較慢飛機執行任務等爭議，且安捷航空董事長與國民黨立委陳玉珍友好，其助理能穿服務處背心及醫療人員制服進入管制區，送選民病患搭乘醫療專機。

陳玉珍今天透過文字表示，承包金門醫療專機廠商不論是之前飛特立公司及現在安捷公司，「我本人對他們的醫療後送服務都非常的不滿意」，她也說，與2家公司負責人完全沒有任何的交情，且需要醫療後送是離島人的悲哀，站在立法委員角度，一定會要求廠商全力以赴。

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陳玉珍也說，其助理協助民眾處理相關醫療前後送工作時，一直都是身穿陳玉珍服務團隊背心，絕無可能穿承包廠商制服進出航空管制區。針對有人無端指控她與安捷廠商有關係，嚴正要求該媒體更正報導，否則將使用法律捍衛名譽。

安捷航空對此也透過聲明稿表示，民間承包離島後送業務，或是軍方C-130軍機醫療運輸，縣府及民代經常都會派人前往機場關心鄉親，如果因此影射安捷航空與特定政治人物交好，「想像力未免過於豐富」。（編輯：黃名璽）1140325