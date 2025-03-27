中職將開打 張善政與樂天桃猿隊中壢仁海宮祈福

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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市長張善政今天在中壢仁海宮，為樂天桃猿棒球隊參加職棒36年進行賽前祈福，並送上666幸運骰子及紅龜粿香皂，仁海宮也送上招財金獅及建宮200週年發財金，祝福賽事順利 。

張善政接受媒體聯訪指出，今天陪著樂天桃猿棒球隊的球員、教練及領隊到中壢仁海宮祭拜祈福，因為中華職棒賽程馬上就要開始，樂天桃猿隊首戰是在30日於樂天桃園棒球場舉行，球員們承載了桃園所有球迷的期待，今天向天上聖母祈福，希望球隊戰績耀眼，能旗開得勝，最終奪得總冠軍。

桃園市政府表示，張善政特別準備「666幸運骰子」及象徵好彩頭的「紅龜粿香皂」送給球隊，仁海宮則準備招財的「金獅」及「建宮200週年發財金」給球隊，祝福球團的賽事順利 。

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市府指出，樂天桃猿隊球季年度口號為「Nonstop 全猿猛進」，不僅是球場上的競技理念，更代表著球隊全方位的升級與進步，期待樂天桃猿隊在整體形象及軟硬體方面都有升級，以永不止步的決心全力衝刺，直達勝利 。

市府說，樂天桃猿隊長期與市府合作，為桃園球迷推出在地化服務，培養屬地球迷，市府近年也推動球場外野看台電視牆更新、場地排水及噴灌系統改善、夜間照明系統優化、外野看台地坪及座椅更新等改善工程，盼提供球員良好比賽場地，帶給球迷更舒適的觀賽環境及體驗，也邀請市民在新賽季期間踴躍進場為球隊加油。（編輯：張銘坤）1140327